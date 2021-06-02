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السماح للأمهات بفتح حسابات بنكية لأبنائهن وبناتهن القصر

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السماح للأمهات بفتح حسابات بنكية لأبنائهن وبناتهن القصر

السماح للأمهات بفتح حسابات بنكية لأبنائهن وبناتهن القصر
http://almnatiq.net/?p=988845
المناطق - الرياض

أعطى البنك المركزي السعودي، الضوء الأخضر لجميع البنوك بالسماح للأم بفتح حسابات بنكية لأبنائها القصر، انطلاقًا من حرص البنك على أن تقدم البنوك والمصارف خدمات مصرفية تلبي كافة احتياجات العملاء، وبهدف المساهمة في تمكين العملاء الأمهات من إدارة شؤون أبنائهم.

وأكد البنك على البنوك بإمكانية إتاحة فتح حسابات بنكية فرعية من حساب الأم الرئيس، مع تسمية هذا الحساب باسم القاصر ولمصلحته.

يذكر أن البنك المركزي يقوم بعمليات تطوير في مجال الأنظمة المختلفة التي تخص البنوك وشركات التأمين والشركات المالية في إطار الحرص على مواكبة المستجدات والارتقاء بأداء الجهات المختلفة التي تقع تحت إشراف البنك المركزي.

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