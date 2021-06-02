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وزير الطاقة: انتشار اللقاحات ساعد على استعادة الطلب إلى مستويات قرب 2019

وزير الطاقة: انتشار اللقاحات ساعد على استعادة الطلب إلى مستويات قرب 2019
http://almnatiq.net/?p=988850
المناطق - الرياض

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، أن الطلب العالمي أظهر تحسنا واسعا، خاصة في الصين والولايات المتحدة، مبينا أن انتشار اللقاحات ساعد على استعادة الطلب إلى مستويات قرب 2019.
وبحسب “الاقتصادية”، قال وزير الطاقة – في كلمته خلال الاجتماع الافتراضي الوزاري الـ17 لوزراء الطاقة في “أوبك +” – إن العوامل الإيجابية في خطة عمل المنتجين، استهدفت تحسين مستوى المطابقة لتخفيضات الإنتاج بمشاركة المكسيك، كما أن التعويضات الإنتاجية تسير بشكل جيد وممتدة إلى أيلول (سبتمبر) المقبل.
وأشار إلى العمل الدؤوب للمنتجين للتأكد من أن السوق تستعيد التوازن، مبينا أن حملات التطعيم العالمية ستفضي إلى مزيد من استعادة التوازن في أسواق النفط.
وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، أن إنتاج المملكة من النفط في أيار (مايو) بلغ 8.482 مليون برميل يوميا، لافتا إلى أن “أوبك +” ستواصل الاجتماع شهريا حتى ينقضي أجل الاتفاق.
وقال وزير الطاقة، متحدثا بعد مؤتمر “أوبك +”، إنه يلحظ تعافيا جيدا للطلب في الولايات المتحدة والصين.
وأوضح أن السعودية تزيد طاقتها الإنتاجية في ضوء انتهاء فترة التخفيضات الطوعية، مبينا أن إنتاجها لا يتأثر بضغوط من هنا أو هناك.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، التزام السعودية بالبعد البيئي، مضيفا “نحن نركز على خفض الانبعاثات وضبط تكلفة الإنتاج ونتعامل مع التحديات كافة بكفاءة عالية ونعمل على زيادة التنافسية”.
وقال “لم نناقش عودة الإمدادات النفطية الإيرانية، ولم يكن الأمر مطروحا على أجندة اجتماع لجنة المراقبة الدولية.. المجموعة تضم 23 منتجا وسنناقش الأمر فى حينه”.
ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة مخاطر الهجمات السيبرانية في قطاع الطاقة، خاصة التحوط ضد مخاطر الإرهاب أو الدول المعادية.
وذكر الأمير أن ارتفاع معدلات التضخم وصعود الأسعار له تأثير دون شك على سوق النفط، لكن التأثير الدقيق يجب أن تصدره البنوك الدولية المركزية.

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