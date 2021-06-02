احدث الأخبار

تطبيق Lose It أداة مميزة لحساب السعرات وعيش نمط صحي
أبرز المواد
 83 % من محاولات الاحتيال في السعودية خلال فترة الإغلاق تمت عبر البريد الإلكتروني
أبرز المواد
 وزير الطاقة: انتشار اللقاحات ساعد على استعادة الطلب إلى مستويات قرب 2019
أبرز المواد
 أزمة لبنان من بين أسوأ 3 أزمات اقتصادية عالمية منذ منتصف القرن الـ 19
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تنفذ 22.626 جولة رقابية على مساجد وجوامع المملكة خلال أسبوع
أبرز المواد
 الشيخ السديس يدشّن مشروع الكتاب الصوتي في المسجد النبوي
أبرز المواد
 السماح للأمهات بفتح حسابات بنكية لأبنائهن وبناتهن القصر
أبرز المواد
 مجلس التعاون يؤكد على دفع مسيرة النمو والتكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز علاقاته الاقتصادية والتجارية الدولية
أبرز المواد
 أمطار رعدية على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 مصر تواصل فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجّل 3738 إصابة مؤكدة و 111 حالة وفاة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 المنتخب السعودي يدشن معسكر الرياض استعداداً لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأسي العالم وآسيا
أبرز المواد
تطبيق Lose It أداة مميزة لحساب السعرات وعيش نمط صحي

تطبيق Lose It أداة مميزة لحساب السعرات وعيش نمط صحي

أبرز المواد
83 % من محاولات الاحتيال في السعودية خلال فترة الإغلاق تمت عبر البريد الإلكتروني

83 % من محاولات الاحتيال في السعودية خلال فترة الإغلاق تمت عبر البريد الإلكتروني

أبرز المواد
وزير الطاقة: انتشار اللقاحات ساعد على استعادة الطلب إلى مستويات قرب 2019

وزير الطاقة: انتشار اللقاحات ساعد على استعادة الطلب إلى مستويات قرب 2019

أبرز المواد
أزمة لبنان من بين أسوأ 3 أزمات اقتصادية عالمية منذ منتصف القرن الـ 19

أزمة لبنان من بين أسوأ 3 أزمات اقتصادية عالمية منذ منتصف القرن الـ 19

أبرز المواد

تطبيق Lose It أداة مميزة لحساب السعرات وعيش نمط صحي

تطبيق Lose It أداة مميزة لحساب السعرات وعيش نمط صحي
http://almnatiq.net/?p=988852
المناطق - وكالات

يحاول المستخدمون دائما إنقاص وزنهم وعيش حياة أكثر صحة، لذلك فهم بجانب ممارسة الرياضة بحاجة إلى اتباع نظام غذائي وحساب السعرات الحرارية لما تناولوه من طعام أو مشروبات، وقد يبدو حساب السعرات الحرارية أمرا معقدا، ولكن مع وجود التطبيقات الذكية المخصصة لهذا الأمر، فإن الأمر يكون أسهل، حيث يمكن للمستخدمين من خلال تطبيق Lose It حساب السعرات الحرارية من الأطعمة والمشروبات ومساعدتهم على فقدان الوزن أو زيادته في حالة كانوا يحتاجون إلى ذلك.
ويعد التطبيق أحد أفضل تطبيقات حساب السعرات الحرارية الذي يساعد المستخدم بناء على طوله ووزنه وعمره وأهدافه، على الوصول إلى أفضل نتيجة من خلال تحديد السعرات الحرارية المسموحة له على مدار اليوم، ويتميز التطبيق بقاعدة بيانات غذائية ضخمة تمكن المستخدم من الحصول على معلومات حول السعرات الحرارية للطعام الخاص به، وذلك من خلال الماسح الضوئي المدمج مع التطبيق لمسح رمز الباركود المتوافر على الأطعمة المعلبة.
ويحتوي التطبيق على ميزة التحديات التي تساعد المستخدم على صنع التحديات الخاصة به أو المشاركة في التحديات المتاحة، وذلك بهدف تشجيع المستخدمين في الوصول إلى أهدافهم، فبصرف النظر عن النظام الغذائي الذي يتبعه فإن التطبيق يمده بالإرشادات التي تساعده على المحافظة على ذلك النظام للوصول إلى الوزن الصحي.

روابط ذات صلة

83 % من محاولات الاحتيال في السعودية خلال فترة الإغلاق تمت عبر البريد الإلكتروني

83 % من محاولات الاحتيال في السعودية خلال فترة الإغلاق تمت عبر البريد الإلكتروني
وزير الطاقة: انتشار اللقاحات ساعد على استعادة الطلب إلى مستويات قرب 2019

وزير الطاقة: انتشار اللقاحات ساعد على استعادة الطلب إلى مستويات قرب 2019
أزمة لبنان من بين أسوأ 3 أزمات اقتصادية عالمية منذ منتصف القرن الـ 19

أزمة لبنان من بين أسوأ 3 أزمات اقتصادية عالمية منذ منتصف القرن الـ 19

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*