عقاريون : أسعار العقارات في دبي ستتراجع نظرا لزيادة المعروض

المناطق - وكالات

رجحت شركة متخصصة في الاستشارات العقارية العالمية أن تتخلف دبي عن ركب تعافي أسعار العقارات نظرا لتخمة المعروض بها وهو الأمر ذاته الذي أدى إلى انخفاض أسعار العقارات في الإمارة خلال السنوات الماضية.

وذكرت شركة “نايت فرانك” أنه مع الخروج السريع من الركود الذي خلفته الجائحة فإن التقديرات تشير إلى أنه سيتم بناء 62 ألف منزل في دبي خلال 2021 و 63.5 ألف في 2022 وهو الرقم الأعلى منذ 2009. ولفتت إلى أنه من المحتمل أن يؤدي انفجار الإمدادات إلى أن تصبح دبي إلى جانب بوينس آيرس هما المدينتان الوحيدتان من بين 25 موقعا رئيسيا اختارتها الشركة اللتان ستتراجع قيمة العقارات السكنية الراقية بهما.

ونقلت “بلومبيرج” عن فيصل دوراني رئيس قسم أبحاث قسم الشرق الأوسط لدى الشركة القول إن عدم التوازن بين العرض والطلب أصبح أمرا مميزا لسوق الإسكان في دبي منذ الركود الكبير في 2009-2008. وتراجع الطلب على الإيجارات بعدما زادت الجائحة من ضغوط فقدان الوظائف ومغادرة العمال الأجانب.

ورغم ذلك توقعت نايت فرانك أن تظل دبي خيارا مواتيا للمشترين ذوي الموارد الوفيرة حيث يمكن بمليون دولار شراء مساحة 165 مترا مربعا في دبي أي 5 أضعاف ما يمكن شراؤه في لندن أو نيويورك. ويوجد في دبي 42356 منزلا تقدر قيمتها بمليون دولار لتأتي في المرتبة الثانية بعد لندن.