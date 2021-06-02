احدث الأخبار

شاهد.. أم وابنتها تحتفلان معا بتخرجهما من جامعة شقراء
أبرز المواد
 الحرس الثوري الإيراني يدير السفارة اليمنية في دمشق
أبرز المواد
 دول الخليج تبحث أفضل الفرص والممارسات لتمكين الصادرات من النفاذ إلى الأسواق العالمية،
أبرز المواد
 إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لهيئة المراجعين والمحاسبين
أبرز المواد
 عودة نظام التداول في سوق الأسهم السعودي إلى طبيعته
أبرز المواد
 الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشّن مشروعات تقنية وتطويرية بالمسجد النبوي
أبرز المواد
 2270 جولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المساجد والجوامع بالجوف
منطقة الجوف
 مجلس الغرف السعودية يبحث إشراك القطاع الخاص في مشاريع صندوق الاستثمارات العامة
أبرز المواد
 تعطل نظام التداول في سوق الاسهم السعودية
أبرز المواد
 عقاريون : أسعار العقارات في دبي ستتراجع نظرا لزيادة المعروض
أبرز المواد
 تطبيق Lose It أداة مميزة لحساب السعرات وعيش نمط صحي
أبرز المواد
 83 % من محاولات الاحتيال في السعودية خلال فترة الإغلاق تمت عبر البريد الإلكتروني
أبرز المواد
شاهد.. أم وابنتها تحتفلان معا بتخرجهما من جامعة شقراء

شاهد.. أم وابنتها تحتفلان معا بتخرجهما من جامعة شقراء

أبرز المواد
الحرس الثوري الإيراني يدير السفارة اليمنية في دمشق

الحرس الثوري الإيراني يدير السفارة اليمنية في دمشق

أبرز المواد
دول الخليج تبحث أفضل الفرص والممارسات لتمكين الصادرات من النفاذ إلى الأسواق العالمية،

دول الخليج تبحث أفضل الفرص والممارسات لتمكين الصادرات من النفاذ إلى الأسواق العالمية،

أبرز المواد
إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لهيئة المراجعين والمحاسبين

إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لهيئة المراجعين والمحاسبين

أبرز المواد

مجلس الغرف السعودية يبحث إشراك القطاع الخاص في مشاريع صندوق الاستثمارات العامة

مجلس الغرف السعودية يبحث إشراك القطاع الخاص في مشاريع صندوق الاستثمارات العامة
http://almnatiq.net/?p=988854

بحث مجلس الغرف السعودية، إشراك القطاع الخاص السعودي في مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، خلال لقاء بين الجانبين تناول سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الجانبين لدعم القطاع الصناعي والتجاري.
وأوضح أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور خالد اليحيى، أنه جرى تقديم عرض مرئي للتعريف بالمجلس وأنشطته المختلفة، ومناقشة سبل تعزيز التواصل بين الصندوق والقطاع الخاص, وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة أمامه في مشاريع الصندوق.
وبين أن اللقاء استعرض مجالات وفرص الشراكة بين الجانبين، انطلاقاً من دور مجلس الغرف ممثلاً باللجان الوطنية وعددها 22 لجنة تعمل على تمثيل قطاعات الاقتصاد الوطني، ومجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة وعددها 42 مجلساً، تهدف لتفعيل العلاقات الاقتصادية بين المملكة ودول العالم، فيما يضطلع صندوق الاستثمارات العامة بدور محوري في تنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية ويقود خطة التحول الوطني وتنويع الاقتصاد واستثمارات ومشاريع ضخمة، مما يعزز من فرص النجاح أمام هذه الشراكة الإستراتيجية.
وبين اليحيى أن الجانبين ناقشا آليات تبادل الفرص الاستثمارية الداخلية والخارجية، وإشراك القطاع الخاص في مشاريع الصندوق، وتبادل المعلومات والبحوث والدراسات الاقتصادية.

روابط ذات صلة

شاهد.. أم وابنتها تحتفلان معا بتخرجهما من جامعة شقراء

شاهد.. أم وابنتها تحتفلان معا بتخرجهما من جامعة شقراء
الحرس الثوري الإيراني يدير السفارة اليمنية في دمشق

الحرس الثوري الإيراني يدير السفارة اليمنية في دمشق
دول الخليج تبحث أفضل الفرص والممارسات لتمكين الصادرات من النفاذ إلى الأسواق العالمية،

دول الخليج تبحث أفضل الفرص والممارسات لتمكين الصادرات من النفاذ إلى الأسواق العالمية،

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*