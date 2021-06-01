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2270 جولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المساجد والجوامع بالجوف

2270 جولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المساجد والجوامع بالجوف
http://almnatiq.net/?p=988867
المناطق - الجوف

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف خلال الأسبوع الماضي، 2270 جولة ميدانية على الجوامع والمساجد في مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد”كوفيد- 19″.
وأوضح مدير الفرع إبراهيم السليمان أن الجولات أسفرت عن ضبط 42 مخالفة، شملت عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، مؤكداً استمرار متابعة الجوامع والمصلين للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة التي تسهم في الحفاظ على صحة الجميع وتحد من انتشار الوباء.

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