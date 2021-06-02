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تجارة الحدود الشمالية تُنفِّذ 1130 جولة رقابية وتباشر 687 بلاغًا

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تجارة الحدود الشمالية تُنفِّذ 1130 جولة رقابية وتباشر 687 بلاغًا

تجارة الحدود الشمالية تُنفِّذ 1130 جولة رقابية وتباشر 687 بلاغًا
http://almnatiq.net/?p=988934
المناطق - الحدود الشمالية

نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية خلال شهر مايو الماضي 1130 جولة رقابية وباشرت 687 بلاغًا.
وأوضح مدير الفرع أحمد الفايز، أن الجولات شملت المنشآت التجارية، والأسواق المركزية، وجميع منافذ البيع؛ للتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”، والوقوف على سير عمل سلسلة الإمدادات، والتحقّق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك, داعياً عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على “الإنترنت”.

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