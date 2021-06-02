تعليم تبوك يسلم خمس مدارس للبنين لـ ” شركة تطوير ” لتهيئتها مدارس طفولة مبكرة

المناطق - تبوك

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك إجراءات تسليم خمس مدارس للبنين في المرحلة الابتدائية لشركة تطوير لتحويلها لمدارس طفولة مبكرة ضمن مشروع التوسع في برنامج الطفولة المبكرة في المنطقة.

وأكد مدير تعليم تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن التوسع المستمر في رياض الأطفال ومدارس الطفولة المبكرة يأتي وفق الخطط والبرامج التطويرية لوزارة التعليم بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.