أمانة الطائف تجهز المواقع السياحية والحدائق لاستقبال الزوار وفق إجراءات احترازية مشددة

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جهزت الإدارة العامة للحدائق والتجميل بأمانة الطائف الحدائق والمتنزهات العامة بأرجاء المحافظة، حيث نسقت إدارة تنمية الاستثمارات البلدية مع مستثمري الحدائق والمتنزهات البلدية في أنحاء الطائف لدعم برامجها وخدماتها خلال إجازة صيف العام الحالي.

ووقف أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي على تهيئة المواقع السياحية في الشفا والهدا والحوية والسيل والجنوب، موجهاً بدعمها بعدد من الخدمات للتسهيل على الزوار خلال الفترة المقبلة، ومواكبة كثافة الإقبال المتوقع من أهالي المحافظة والسائحين والزوار من مختلف مناطق المملكة في الصيف.

وأوضح الدكتور القثامي أن الأمانة هيأت أكثر من 220 حديقة داخل الأحياء لتكون متنفساً للسكان بعد أن أعادت تأهيلها ودعمها بالخدمات والمرافق، وزودتها بالمسطحات الخضراء والمشايات والطاولات والكراسي والجلسات العائلية وألعاب الأطفال ودورات المياه العامة ومواقف السيارات، وزيادة مساحة المسطحات الخضراء، إلى جانب الاستراحات الجانبية والمسطحات الخضراء في مداخل الهدا والشفا وطريق الرياض والسيل والجنوب.

وشدد أمين الطائف على فرق النظافة بتعزيز جهودها هذه الأيام في جميع المواقع ذات كثافة الإقبال العالية مثل الأسواق والشوارع التجارية والساحات والميادين، إضافة إلى استمرار العمل بوتيرة مضاعفة في الأحياء والشوارع الداخلية ومداخل ومخارج المدينة، داعياً رؤساء البلديات الفرعية بالمتابعة المستمرة مع المراقبين، وسرعة تدارك أي ملاحظات ومعالجتها في حينها، ومتابعة خطة النظافة والوقاية الصحية ودعم الحاويات للمواقع السياحية في الصيف، وتقديم أفضل خدمة ممكنة للأهالي والمصطافين.

يذكر أن الأمانة قامت بتجهيز المتنزهات البرية في جنوب الطائف وشمالها وغيرها من المواقع البرية ذات الطبيعة الخلابة والطقس المعتدل، حيث تم تهذيب شجيرات الطلح، وإزالة المشوهات البصرية، وتعزيز جهود النظافة من خلال وضع حاويات للنفايات، وتوفير فرق لنظافة هذه المنتزهات المفتوحة بما يضمن قضاء الزوار وقتاً ممتعاً فيها.