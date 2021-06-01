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أمير منطقة نجران يستقبل مساعد قائد المنطقة الجنوبية وقائد قوة شرورة

أمير منطقة نجران يستقبل مساعد قائد المنطقة الجنوبية وقائد قوة شرورة

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أمير منطقة نجران يستقبل مساعد قائد المنطقة الجنوبية وقائد قوة شرورة

أمير منطقة نجران يستقبل مساعد قائد المنطقة الجنوبية وقائد قوة شرورة
http://almnatiq.net/?p=988942
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، مساعد قائد المنطقة الجنوبية لشؤون العمليات اللواء ركن عبدالله بن معيض الجعيد، وقائد قوة شرورة اللواء ركن سعيد بن مرزوق القحطاني، بمناسبة تكليفهما بعمليهما الجديدين.
وتمنى سموه للواء الجعيد واللواء القحطاني، التوفيق في خدمة الوطن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-.
وكرّم سمو أمير منطقة نجران اللواء الجعيد على ما قدمه طيلة فترة خدمته قائد لقوة شرورة.

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