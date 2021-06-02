أمير الجوف يرأس الاجتماع الثالث للجنة العليا للتوطين وينوه بجهود اللجنة

المناطق - الجوف

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم, الاجتماع الثالث للجنة العليا للتوطين.

وفي مستهل الاجتماع ثمن سمو أمير منطقة الجوف الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ” حفظهما الله ” لمعالجة مشكلة البطالة وإيجاد مزيداً من فرص العمل التي تليق بأبناء وبنات وطننا العزيز

ونوه سموه بتقدم منطقة الجوف في معدلات التوظيف وتسجيلها أدنى نسبة بطالة في الربع الرابع من العام 2020م لتصبح الأقل في البطالة على مستوى المملكة، حيث بلغ خلال الربع الرابع للعام 2020 م 7.4% في مقابل 14.2% للربع الثالث من ذات العام وفقاً لنتائج الإحصاءات العامة لسوق العمل، متطلعاً سموه لمضاعفة الجهود لتحقيق تطلعات ولاة الأمر يحفظهم الله، وبما ينسجم وأهداف رؤية المملكة 2030 التي ركزت على إيجاد فرص عمل مناسبة لمختلف شرائح المجتمع من أبنائنا وبناتنا تتوافق مع إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتحسين بيئة الأعمال للشباب والفتيات .

واستعرض سموه خلال الاجتماع تقرير سوق العمل لمنطقة الجوف للربع الرابع من عام 202م.

وفي نهاية الاجتماع أعرب سمو أمير منطقة الجوف عن شكره لأعضاء اللجنة لجهودهم في إنجاح هذا العمل الوطني الذي من شأنه الأخذ بيد شباب وبنات الوطن الغالي لممارسة أعمالهم وإيجاد دخل مادي يضمن لهم العيش الكريم وتنمية قدراتهم لإدارة مشاريعهم الخاصة وفتح الفرص أمامهم ليصبحوا من رواد الأعمال.

حضر الاجتماع وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، وأعضاء اللجنة من مديري الجهات ذات العلاقة.