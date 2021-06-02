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مدير الهلال الأحمر بالجوف يستقبل فريق من جامعة الجوف

مدير الهلال الأحمر بالجوف يستقبل فريق من جامعة الجوف

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مدير الهلال الأحمر بالجوف يستقبل فريق من جامعة الجوف

مدير الهلال الأحمر بالجوف يستقبل فريق من جامعة الجوف
http://almnatiq.net/?p=988951
المناطق - الجوف

استقبل سعادة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي صباح اليوم الاربعاء بمقر الفرع بمدينة سكاكا الدكتور فاضل بن محمد العمري المشرف على مكتب التخطيط الإستراتيجي بجامعة الجوف وفريق إعداد الخطة الاستراتيجية المرافق.

وجرى خلال الزيارة بحث المواضيع ذات الإهتمام المشترك والتي من أهمها التعاون بين الجامعة والهيئة بما يخدم المنطقة وتطورها من حيث البحث العلمي والتدريب وما تنم عنه الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الجامعة في سبيل الخروج بنتائج مميزة تعود بالنفع على الجهتين.

كما تمحور اللقاء على مناقشة تفعيل الاتفاقية المبرمة سابقاً بين الهيئة والجامعة وبحث سبل تحقيقها حسب الرؤى التي اتفق الطرفان عليها وتسريع العمل بها وفق المصالح المشتركة التي من شأنها وجود بيئة عمل مناسبة لتقديم الخدمات الطبية والمشاركة المجتمعية.

من جانبه رافق سعادة مدير عام فرع الهيئة سعادة المشرف على مكتب التخطيط الإستراتيجي ومرافقوه بزيارة لغرفة عمليات فرع الهيئة بالمنطقة مقدماً لهم شرح مفصل عن طريقة استقبال البلاغات وكيفية التعامل معها وفق أحدث التقنيات التي زودت بها الغرفة بخصائص متقدمة وحديثة من شأنها سرعة الإستجابة حتى تسليم الحالات لأقرب مستشفى.

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