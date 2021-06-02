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أمانة الشرقية تنفذ 1634 جولة رقابية وتغلق 8 منشآت وترصد 68 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء

أمانة الشرقية تنفذ 1634 جولة رقابية وتغلق 8 منشآت وترصد 68 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء

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أمانة الشرقية تنفذ 1634 جولة رقابية وتغلق 8 منشآت وترصد 68 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء

أمانة الشرقية تنفذ 1634 جولة رقابية وتغلق 8 منشآت وترصد 68 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء
http://almnatiq.net/?p=988955
المناطق - الدمام

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الثلاثاء 02/يونيو/2021م، 1634 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 8 منشآت مخالفة، وضبط 68 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة أنها استقبلت عبر مركز 940 (23) بلاغاً، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940

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