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حملة ” عيش بنقاء ” للإقلاع عن التدخين بأمانة الاحساء

حملة ” عيش بنقاء ” للإقلاع عن التدخين بأمانة الاحساء
http://almnatiq.net/?p=988995
المناطق - الاحساء

بالتزامن مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين ، استضافت أمانة الاحساء ممثلة بإدارة الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين” نقاء” أمس الأربعاء 21 شوال الحملة الميدانية للجمعية والمقامة تحت شعار(عيش بنقاء) ، حيث شهد أمين الاحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا تدشين فعاليات الحملة بمقر الأمانة .
وتهدف الحملة الى التوعية المجتمعية بأضرار التدخين صحياً واجتماعياً ، واستعادة الحياة الصحية والنمط المعيشي المتوازن والذي من خلاله تتحقق الطمأنينة ، حيث تُسهم جمعية نقاء بدعمها ” للمدخنين ” للإقلاع عن التدخين ببرامج نوعية متعددة، وخطوات علاجية متخصصة بهدف علاجهم ومساعدتهم في الإقلاع عن التدخين ، بالإضافة الى تعزيز الجانب التوعوي لافراد المجتمع بأخطار التدخين وأضراره .يُشار الى ان الحملة تتزامن مع الحملة العالمیة التي أطلقتھا منظمة الصحة العالمیة مؤخراً وتستمر لمدة عام بمناسبة الیوم العالمي للامتناع عن التدخین تحت شعار «الالتزام بالإقلاع»، وتھدف إلى دعم 100 ملیون شخص في جمیع أنحاء العالم لمساعدتھم في التخلي عن التبغ من خلال مختلف المبادرات والحلول  وخلق بیئات صحیة تساعد على الإقلاع .

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