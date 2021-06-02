احدث الأخبار

تجارة عسير تنفذ جولات رقابية على محال بيع لوازم الرحلات بالسودة
منطقة عسير
 “الطيران المدني”: المملكة داعمة للمبادرات الإقليمية والدولية المتعلقة بالطيران
أبرز المواد
 فعاليات متنوعة بالخبر تزامناً مع اليوم العالمي للبيئة
المنطقة الشرقية
 المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ونشاط في الرياح ‏السطحية على ‏منطقة ‏حائل ‏
منطقة حائل
 الحقيل يشهد توقيع اتقافية تمويل مرابحة بملياري ريال بين “الوطنية للإسكان” وبنك البلاد
أبرز المواد
 أمير مكة يستقبل مدير عام فرع وزارة الخارجية ومدير التحريات الإدارية بالمنطقة
منطقة مكة المكرمة
 “هيئة الاتصالات” تدعو للإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية عبر الرسائل النصية (SMS) من خلال الرقم (330330)
علوم وتكنولوجيا
 6 برامج صيفية للقيادة المدرسية بتعليم عسير
منطقة عسير
 حملة ” عيش بنقاء ” للإقلاع عن التدخين بأمانة الاحساء
المنطقة الشرقية
 رائدات الاعمال بغرفة حفرالباطن تنظم “ملتقى السفر للإجراءات الاحترازية اللازمة من فايروس كورونا”.
المنطقة الشرقية
 الهيئة العامة للنقل: أكثر من مليون مستفيد من الخدمات الإلكترونية في “بوابة نقل” بعد أتمتة الإجراءات
أبرز المواد
 أمير جازان يستقبل المشرف على الهيئة العليا للأمن الصناعي
منطقة جازان
تجارة عسير تنفذ جولات رقابية على محال بيع لوازم الرحلات بالسودة

تجارة عسير تنفذ جولات رقابية على محال بيع لوازم الرحلات بالسودة

منطقة عسير
“الطيران المدني”: المملكة داعمة للمبادرات الإقليمية والدولية المتعلقة بالطيران

“الطيران المدني”: المملكة داعمة للمبادرات الإقليمية والدولية المتعلقة بالطيران

أبرز المواد
فعاليات متنوعة بالخبر تزامناً مع اليوم العالمي للبيئة

فعاليات متنوعة بالخبر تزامناً مع اليوم العالمي للبيئة

المنطقة الشرقية
المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ونشاط في الرياح ‏السطحية على ‏منطقة ‏حائل ‏

المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ونشاط في الرياح ‏السطحية على ‏منطقة ‏حائل ‏

منطقة حائل

6 برامج صيفية للقيادة المدرسية بتعليم عسير

6 برامج صيفية للقيادة المدرسية بتعليم عسير
http://almnatiq.net/?p=988999
المناطق - عسير

تنفذ الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير الأسبوع المقبل، سلسلة من اللقاءات الصيفية للقيادة المدرسية للبنين والبنات بعنوان: مستقبل القيادة المدرسية ” أدوار جديدة؛ لعصر مُتغير”.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني أنه سيتم تنفيذ ستة برامج بواقع 24ساعة تدريبية، وتستهدف قادة وقائدات ووكلاء ووكيلات المدارس وشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإدارية، مؤكدا على أهمية تنظيم هذه اللقاءات لإثراء العملية التعليمية وتطويرها خلال الإجازة الصيفية وقبل بدء العام الدراسي الجديد، منوها بدعم قيادات الوزارة في هذا الصدد.

  من جانبه أشار رئيس قسم القيادة المدرسية فايز الشهري إلى أن البرامج تهدف إلى تمهين القادة والقائدات في عدد من المهارات الأساسية عطفًا على دورهم المحوري والهام في العملية التعليمية، لافتا إلى أن الإدارة خصصت الرابط التالي:  http://sa4bro.com/dashboard/2030.html

لخدمة المستهدفين والمستهدفات في سلسلة لقاءات القيادة المدرسية، ولفت إلى أن اللقاءات يقدمها نخبة من الخبراء وأساتذة الجامعات، حيث يستهل اللقاء الأول مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية في منطقة عسير سفر البريدي يوم الأحد الخامس والعشرين من الشهر الجاري ببرنامج “دور قائد المدرسة في تحويل جائحة كورونا الى مكاسب”، وفي اليوم ذاته يقدم المستشار التقني ومستشار التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء أحمد الغانمي اللقاء الثاني حول ” قيادة التميز نحو التحول الرقمي، فيما يقدم اللقاء الثالث الأستاذ المساعد بجامعة الملك خالد الدكتور علي العمري بعنوان ” الشراكة المجتمعية بين الفاعلية والتطوير”، أما اللقاء الرابع بعنوان ” التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي ” فيقدمه أستاذ إدارة الأعمال بجامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور هاني العُمري، يوم الإثنين السادس والعشرين من الشهر الجاري،  ويناقش قائد مدارس الفيصلية للموهوبين بجدة محمد الشهري في اللقاء الخامس “رعاية الموهوبين” وذلك يوم الثلاثاء السابع والعشرين من الشهر الجاري ، وتُختتم اللقاءات باللقاء السادس ” قيادة التميز المؤسسي في التعليم”، ويقدمه مستشار الأداء المؤسسي الدكتور زين الثبيتي يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شهر شوال الجاري.

روابط ذات صلة

تجارة عسير تنفذ جولات رقابية على محال بيع لوازم الرحلات بالسودة

تجارة عسير تنفذ جولات رقابية على محال بيع لوازم الرحلات بالسودة
بلدية بيشة تغلق ٣ منشآت تجارية خلال ٦٧ جولةً رقابيةً في يوم

بلدية بيشة تغلق ٣ منشآت تجارية خلال ٦٧ جولةً رقابيةً في يوم
أمانة عسير تضبط مستودعا للعسل الفاسد في أبها

أمانة عسير تضبط مستودعا للعسل الفاسد في أبها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*