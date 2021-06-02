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“هيئة الاتصالات” تدعو للإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية عبر الرسائل النصية (SMS) من خلال الرقم (330330)

“هيئة الاتصالات” تدعو للإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية عبر الرسائل النصية (SMS) من خلال الرقم (330330)
http://almnatiq.net/?p=989002
المناطق - واس

جددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دعوتها لجميع مستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بعدم الاستجابة للرسائل الاحتيالية الواردة عبر الرسائل النصية (SMS) ، والإبلاغ عنها من خلال إعادة إرسالها للرقم المجاني (330330).
وأوضحت الهيئة أن هذه الرسائل النصية قد ترد للمستخدمين من أرقام مجهولة، وتدّعي في مضمونها بأنها تابعة لأحد البنوك المحلية أو الجهات الاستثمارية أو التجارية أو البريدية، مع إبلاغ المستخدم بفوزه بجائزة مالية أو طلب تحديث بياناته أو إشعاره بوصول شحنة بريدية وطلب دفع مبالغ ومستحقات مالية.
وكشفت الهيئة إلى أنها رصدت أكثر من (63) ألف بلاغ عن الرسائل الاحتيالية خلال شهر إبريل الماضي، مقدم بواسطة المستخدمين في المملكة عبر الرقم المجاني المخصص (330330)، مؤكدةً التزامها التام بمعالجة هذه البلاغات واتخاذ ما يلزم تجاهها بالتعاون مع مقدمي الخدمة والجهات ذات العلاقة.
كما أشارت الهيئة إلى تنفيذها لمجموعة من الإجراءات الاستباقية للحد من الرسائل الاحتيالية عبر الرسائل النصية، من خلال تفعيل نظام فلترة ذكي يمكّن من الحجب الاستباقي لتلك الرسائل قبل وصولها للمستخدمين.

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