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الحقيل يشهد توقيع اتقافية تمويل مرابحة بملياري ريال بين “الوطنية للإسكان” وبنك البلاد

الحقيل يشهد توقيع اتقافية تمويل مرابحة بملياري ريال بين “الوطنية للإسكان” وبنك البلاد

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الحقيل يشهد توقيع اتقافية تمويل مرابحة بملياري ريال بين “الوطنية للإسكان” وبنك البلاد

الحقيل يشهد توقيع اتقافية تمويل مرابحة بملياري ريال بين “الوطنية للإسكان” وبنك البلاد
http://almnatiq.net/?p=989010
المناطق - واس

شهد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، في مركز سكني الشامل بالرياض اليوم، توقيع اتفاقية تمويل مرابحة بين الشركة الوطنية للإسكان وبنك البلاد بملياري ريال.
ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، ومن جانب البنك الرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبدالعزيز بن محمد العنيزان.
وتهدف الاتفاقية إلى تمويل أعمال البنية التحتية للمشاريع الحالية والمستقبلية في ضاحية الجوان بمدينة الرياض وضاحية خيالا بمحافظة جدة التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان بالإضافة إلى تطوير المزيد من المشاريع السكنية التي تمتاز بجودتها وضماناتها وتكاملها، وذلك عبر عقد شراكات مع مطوّرين عقاريين من ذوي الكفاءة والخبرة ووفق رؤية طموحة تستهدف تنمية القطاع وإثراء السوق بمنتجات مبتكرة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد البطي أن الاتفاقية جزء من استراتيجية الشركة لتعزيز دورها في تطوير منظومة الإسكان ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أسهمت إنجازاتها في رفع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 60 % في نهاية 2020 والوصول إلى 70 % بحلول 2030، مؤكدًا أن للجهات التمويلية دوراً فاعلاً في منظومة التطوير العقاري ويمثّل شريكاً أساسياً في التنمية.
وبين أن الاتفاقية تتضمن استخدام التمويل في تمويل المشاريع الحالية والمستقبلية في الضواحي السكنية الكبرى التي تعمل عليها الشركة كمطور رئيس مثل ضاحية الجوان بمدينة الرياض وضاحية خيالا بمحافظة جدة لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة ذات طابع حضاري وجودة عالية للأسر السعودية من خلال تفعيل الشراكات مع القطاعين العام والخاص.
وتستهدف الشركة الوطنية للإسكان التي تعد الذراع الاستثماري لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تقديم مشاريع نوعية عبر مجتمعات عمرانية بتصاميم عصرية تواكب تطلعات المواطن من خلال رفع الإنتاجية العقارية بما يحقق الاستدامة وإيجاد فرص استثمارية واعدة.

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