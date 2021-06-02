أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على منطقة حائل - بمشيئة الله – سحباً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية, تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الحادي عشر مساءً.
المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية على منطقة حائل
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على منطقة حائل - بمشيئة الله – سحباً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية, تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
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