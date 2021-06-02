المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ونشاط في الرياح ‏السطحية على ‏منطقة ‏حائل ‏

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، ‏على ‏منطقة ‏حائل ‏- ‏بمشيئة الله – ‏سحباً رعدية ونشاطاً ‏في ‏الرياح ‏السطحية وأتربة مثارة ‏تؤدي ‏إلى تدني ‏مدى ‏الرؤية, ‏تشمل ‏مدينة حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها‏. ‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الحادي عشر ‏مساءً.‏