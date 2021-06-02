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فعاليات متنوعة بالخبر تزامناً مع اليوم العالمي للبيئة

فعاليات متنوعة بالخبر تزامناً مع اليوم العالمي للبيئة
http://almnatiq.net/?p=989016
المناطق - واس

تنظم أمانة المنطقة الشرقية، عدداً من الفعاليات المتنوعة في محافظة الخبر، تحت عنوان “استعادة النظم البيئية لكوكبنا”، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الخامس من شهر يونيو.
وتهدف الفعاليات إلى نشر الوعي البيئي، وتسليط الضوء على القضايا البيئية؛ التي تؤثر على الأشخاص والتطور الاقتصادي، مع تقديم المحاضرات التوعوية افتراضياً، وإقامة الأنشطة التي تعزز فكرة الحفاظ على البيئة الصحية؛ وحمايتها.
وأوضحت أمانة الشرقية، أنه جرى تركيب كراسي صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية لعدد من الحدائق والمنتزهات بالمحافظة، فيما سيتم توزيع شتلات لأشجار “النيم”، مشيرة إلى أنه جرى خلال العام الميلادي الجاري زراعة أكثر من 8300 شجرة، وجني ثمار محصول مبادرة” حديقتي بستاني”.

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