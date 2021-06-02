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تجارة عسير تنفذ جولات رقابية على محال بيع لوازم الرحلات بالسودة

تجارة عسير تنفذ جولات رقابية على محال بيع لوازم الرحلات بالسودة

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تجارة عسير تنفذ جولات رقابية على محال بيع لوازم الرحلات بالسودة

تجارة عسير تنفذ جولات رقابية على محال بيع لوازم الرحلات بالسودة
http://almnatiq.net/?p=989022
المناطق - واس

نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة عسير اليوم، عدداً من الجولات الرقابية الميدانية على المنشآت التجارية لبيع لوازم الرحلات في متنزه السودة, لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا” .
وتواصل الفرق الميدانية بوزارة التجارة أعمالها على مدار الساعة للتأكد من تطبيق المحال والمراكز الخدمية والمنشآت التجارية ومنافذ البيع للإجراءات الوقائية ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وعدم وجود ممارسات مخالفة، وتفعيل تطبيق “توكلنا” على هواتف جميع العاملين ومرتادي الأسواق والمجمعات التجارية، إضافة إلى تأمين المعقمات، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء.
ودعا فرع وزارة التجارة بعسير عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق بلاغ تجاري أو على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

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