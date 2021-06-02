دشن سعادة محافظ محافظة خميس مشيط الأستاذ: خالد بن عبدالعزيز بن مشيط بمقر المحافظة صباح اليوم مبادرة صحتهم بهمتهم تحت شعار ( تحسين وزنك من أجل صحة أفضل )
حيث يأتي الهدف من إقامة هذه الفعالية على المحافظة على صحة الأشخاص ذوي الإعاقة
ينفذ هذه الفعالية فريق مشاة ذوي الإعاقة بمنطقة عسير بتعاون ، ومشاركه من وقف إرادة الخيري لتنمية ذوي الإعاقة بعسير، واستمع سعادة المحافظ إلى شرح مفصل عن آلية المبادرة من قبل المشرف العام على المبادرة الأستاذ : عبدالله الكرشم عسيري ، ذكر أن هذه المبادرة عبارة عن مشي لذوي الإعاقة بمنطقة عسير لأكثر متسابق يحقق أعلى خطوة ، ويتم إحتساب الخطوات اليومية للمتسابق إلكترونياً عبر التطبيق المخصص للمبادرة حيث تستمر لمدة ثلاث أشهر 90 يومًا ؛
فيما قدم سعادة المحافظ شكره ، وتقديره لكافة العاملين ، والمشاركين على مايبذلونه من جهود في ظل توجيهات ، واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- في كافة المجالات ، ودعم كافة المبادرات التي تخدم أبناء هذا الوطن الغالي سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة.
تدشين مبادرة صحتهم بهمتهم بعسير
دشن سعادة محافظ محافظة خميس مشيط الأستاذ: خالد بن عبدالعزيز بن مشيط بمقر المحافظة صباح اليوم مبادرة صحتهم بهمتهم تحت شعار ( تحسين وزنك من أجل صحة أفضل )
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