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أمير منطقة حائل يدشن فرع جمعية “إعلاميون” بالمنطقة

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تدشين مبادرة صحتهم بهمتهم بعسير

تدشين مبادرة صحتهم بهمتهم بعسير
http://almnatiq.net/?p=989028
المناطق - عسير

دشن سعادة محافظ محافظة خميس مشيط الأستاذ: خالد بن عبدالعزيز بن مشيط بمقر المحافظة صباح اليوم مبادرة صحتهم بهمتهم تحت شعار ( تحسين وزنك من أجل صحة أفضل )
حيث يأتي الهدف من إقامة هذه الفعالية على المحافظة على صحة الأشخاص ذوي الإعاقة
ينفذ هذه الفعالية فريق مشاة ذوي الإعاقة بمنطقة عسير بتعاون ، ومشاركه من وقف إرادة الخيري لتنمية ذوي الإعاقة بعسير، واستمع سعادة المحافظ إلى شرح مفصل عن آلية المبادرة من قبل المشرف العام على المبادرة الأستاذ : عبدالله الكرشم عسيري ، ذكر أن هذه المبادرة عبارة عن مشي لذوي الإعاقة بمنطقة عسير لأكثر متسابق يحقق أعلى خطوة ، ويتم إحتساب الخطوات اليومية للمتسابق إلكترونياً عبر التطبيق المخصص للمبادرة حيث تستمر لمدة ثلاث أشهر 90 يومًا ؛
فيما قدم سعادة المحافظ شكره ، وتقديره لكافة العاملين ، والمشاركين على مايبذلونه من جهود في ظل توجيهات ، واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- في كافة المجالات ، ودعم كافة المبادرات التي تخدم أبناء هذا الوطن الغالي سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة.

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