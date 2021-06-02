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نيابة عن سمو ولي العهد …

رئيس هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج دورات كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة دورة الحرب (١٢) ودورة القيادة والأركان (٤٧)

رئيس هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج دورات كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة دورة الحرب (١٢) ودورة القيادة والأركان (٤٧)
http://almnatiq.net/?p=989032
المناطق - الرياض

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع-حفظه الله- .
رعى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي حفل تخريج دورات كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة دورة الحرب (١٢) ودورة القيادة والأركان (٤٧).
وكان في استقبال معاليه لدى وصوله الكلية قائد كلية القيادة والأركان ومدير جامعة الدفاع الوطني اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي.
وفور وصوله عزف سلام الفريق وبدء الحفل المعد بهذه المناسبة كلمة لقائد الكلية, ثم شاهد الجميع العرض المرئي للكلية، ومن ثم اعلنت نتائج الدورات حيث كرم معاليه المتفوقين من دورتي الحرب (١٢) ودورة القيادة والأركان (٤٧).
وفي الختام عُزف السلام الملكي.
يذكر أن خريجي دورة القيادة والأركان (٤٧) تضم عدد (٢٦) دارساً من الدول الشقيقة والصديقة.
حضر الحفل كل من معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع و أصحاب المعالي والسمو قادة أفرع القوات المسلحة وكبار ضباط القوات المسلحة.

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