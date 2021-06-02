ملتقى إعلاميي الجوف ينفذ مع الصحةمبادرة لتقديم لقاح كورونا للإعلاميين غداً

المناطق - الجوف



ينفذ ملتقى إعلاميي الجوف ، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، مبادرة تقديم لقاح كورونا لجميع الإعلاميين والإعلاميات في المنطقة .

وسيتم تقديم اللقاح في مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا يوم غدٍ الخميس 1442/10/22هـ الموافق 2021/6/3م من الساعة 09:00 صباحاً وحتى الساعة 02:00 بعد الظهر .

وأوضح رئيس ملتقى إعلاميي الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان أن هذه المبادرة تأتي ضمن حرص الملتقى وصحة المنطقة على صحة وسلامة الجميع ، معرباً عن شكره للمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي على موافقته وتوجيهه لتسهيل أخذ لقاح كورونا للإعلاميين والإعلاميات .

وحث الحموان الجميع للمبادرة في أخذ اللقاء للجرعة الأولى لمن لم يسبق لهم ذلك ، متمنياً للجميع الصحة والسلامة، مبيناً أنه يمكن للإعلاميين والإعلاميات في حال طلب المساعدة التنسيق مع مدير العلاقات العامة المتحدث الرسمي لصحة الجوف الزميل فهد بن محمد الكريع .