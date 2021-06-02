احدث الأخبار

وزارة الثقافة والخطوط السعودية تحتفيان بالخط العربي
أبرز المواد
 متنزهات وحدائق” عرعر” تجذب الأهالي لقضاء أوقات ممتعة
منطقة الحدود الشمالية
 لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المجرية تبحث مع نظيرتها في البرلمان المجري علاقات التعاون
محليات
 أمير منطقة حائل يدشن فرع جمعية “إعلاميون” بالمنطقة
منطقة حائل
 “الهيئة العامة للعقار” تصدر “ضوابط الإعلانات العقارية” ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها
أبرز المواد
 حملة مجتمعية للحفاظ على البيئة الطبيعية في العلا
منطقة المدينة المنورة
 أمير المدينة المنورة يُكرّم أفراد الفرق الميدانية بمكافحة المخدرات بالمنطقة
منطقة المدينة المنورة
 ملتقى إعلاميي الجوف ينفذ مع الصحةمبادرة لتقديم لقاح كورونا للإعلاميين غداً
منطقة الجوف
 رئيس هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج دورات كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة دورة الحرب (١٢) ودورة القيادة والأركان (٤٧)
أبرز المواد
 تدشين مبادرة صحتهم بهمتهم بعسير
منطقة عسير
 جمعية اكتفاء لتمكين الأسر تطلق “رقيم” للتسويق الرقمي
منطقة الرياض
 تجارة عسير تنفذ جولات رقابية على محال بيع لوازم الرحلات بالسودة
منطقة عسير
وزارة الثقافة والخطوط السعودية تحتفيان بالخط العربي

وزارة الثقافة والخطوط السعودية تحتفيان بالخط العربي

أبرز المواد
متنزهات وحدائق” عرعر” تجذب الأهالي لقضاء أوقات ممتعة

متنزهات وحدائق” عرعر” تجذب الأهالي لقضاء أوقات ممتعة

منطقة الحدود الشمالية
لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المجرية تبحث مع نظيرتها في البرلمان المجري علاقات التعاون

لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المجرية تبحث مع نظيرتها في البرلمان المجري علاقات التعاون

محليات
أمير منطقة حائل يدشن فرع جمعية “إعلاميون” بالمنطقة

أمير منطقة حائل يدشن فرع جمعية “إعلاميون” بالمنطقة

منطقة حائل

ملتقى إعلاميي الجوف ينفذ مع الصحةمبادرة لتقديم لقاح كورونا للإعلاميين غداً

ملتقى إعلاميي الجوف ينفذ مع الصحةمبادرة لتقديم لقاح كورونا للإعلاميين غداً
http://almnatiq.net/?p=989038
المناطق - الجوف

 
ينفذ ملتقى إعلاميي الجوف ، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، مبادرة تقديم لقاح كورونا لجميع الإعلاميين والإعلاميات في المنطقة .
وسيتم تقديم اللقاح في مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا يوم غدٍ الخميس 1442/10/22هـ الموافق 2021/6/3م من الساعة 09:00 صباحاً وحتى الساعة 02:00 بعد الظهر .

وأوضح رئيس ملتقى إعلاميي الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان أن هذه المبادرة تأتي ضمن حرص الملتقى وصحة المنطقة على صحة وسلامة الجميع ، معرباً عن شكره للمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي على موافقته وتوجيهه لتسهيل أخذ لقاح كورونا للإعلاميين والإعلاميات .
وحث الحموان الجميع للمبادرة في أخذ اللقاء للجرعة الأولى لمن لم يسبق لهم ذلك ، متمنياً للجميع الصحة والسلامة، مبيناً أنه يمكن للإعلاميين والإعلاميات في حال طلب المساعدة التنسيق مع مدير العلاقات العامة المتحدث الرسمي لصحة الجوف الزميل فهد بن محمد الكريع .

روابط ذات صلة

مدير الهلال الأحمر بالجوف يستقبل فريق من جامعة الجوف

مدير الهلال الأحمر بالجوف يستقبل فريق من جامعة الجوف
أمير الجوف يرأس الاجتماع الثالث للجنة العليا للتوطين وينوه بجهود اللجنة

أمير الجوف يرأس الاجتماع الثالث للجنة العليا للتوطين وينوه بجهود اللجنة
أمير منطقة الجوف يلتقي مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن

أمير منطقة الجوف يلتقي مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*