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أمير المدينة المنورة يُكرّم أفراد الفرق الميدانية بمكافحة المخدرات بالمنطقة

أمير المدينة المنورة يُكرّم أفراد الفرق الميدانية بمكافحة المخدرات بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=989041
المناطق - واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة اليوم، الفرق الميدانية المتميزة التابعة لإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة.
وأشاد سموه خلال تكريمه لأفراد الفِرق الميدانية بحضور مدير إدارة مكافحة المخدرات في منطقة المدينة المنورة العميد مناحي بن سعد السبيعي، بالجهود والأعمال النوعية لهذه الفرق، من خلال ضبط العديد من قضايا التهريب والترويج للمواد المُخدرة، التي أسهمت ولله الحمد في حفظ المجتمع من خطورة هذه الآفة وأضرارها، مثمناً جهود جميع العاملين بإدارة مكافحة المخدرات ودورهم المهم في دحر المهربين وحيلهم المختلفة للإضرار بالمجتمع.
من جهته أعرب العميد السبيعي، عن شُكره وامتنانه لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على تكريمه للفرق الميدانية المتميزة، مُنوهاً بالدعم والتوجيهات المستمرة من سمو أمير المنطقة لأعمال ومهام إدارته، التي كان لها الأثر الكبير بفضل الله، بالإنجازات النوعية التي حققتها الفرق التي كرمّها سموه اليوم.
يُذكر أن الفرق الميدانية التابعة لإدارة مكافحة المخدرات بالمدينة المنورة أحبطت عدداً من عمليات النقل ، كما نفذت عدداً من المداهمات الاستباقية التي أسهمت ولله الحمد في ضبط كميات كبيرة من مختلف المواد المخدرة والقبض على مروجيها.

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