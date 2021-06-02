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حملة مجتمعية للحفاظ على البيئة الطبيعية في العلا

حملة مجتمعية للحفاظ على البيئة الطبيعية في العلا

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حملة مجتمعية للحفاظ على البيئة الطبيعية في العلا

حملة مجتمعية للحفاظ على البيئة الطبيعية في العلا
http://almnatiq.net/?p=989044
المناطق - واس

أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا اليوم، حملة مجتمعية بعنوان: “معًا لتبقى العلا مكانًا أجمل” ، وذلك للحفاظ على البيئة الطبيعية لمحافظة العلا ومواقعها التراثية.
وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على بيئة محافظة العلا نظيفة وصحية، من خلال الحد من التلوث بمختلف أنواعه، برفع كفاءة إدارة المخلفات، ومشروع إعادة تدوير النفايات.
وستسهم حملة “معًا لتبقي العلا مكانًا أجمل”؛ في تحقيق أهداف إستراتيجية العلا، لتحويلها إلى أكبر متحف حي في العالم، مع الحفاظ على خصائصها البيئية والتاريخية، وهو ما يحقق المشاركة المجتمعية، وأهداف الصحة العامة ورفع مستوى جودة الحياة للسكان والزوار.
وتؤكد الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر هذه الحملة، ومبادراتها المتعددة في مجال حماية البيئة، التزامها ببيئة مستدامة، تتماشى مع طموح المملكة للحد من انبعاثات الكربون بنسبة 60% تكتمل مع الجهود الوطنية من خلال مستهدفات رؤية المملكة 2030 لحماية البيئة، ومبادرة سمو ولي العهد -حفظه الله- “السعودية الخضراء”، ومبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”.

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