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أمير منطقة حائل يدشن فرع جمعية “إعلاميون” بالمنطقة

أمير منطقة حائل يدشن فرع جمعية “إعلاميون” بالمنطقة

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أمير منطقة حائل يدشن فرع جمعية “إعلاميون” بالمنطقة

أمير منطقة حائل يدشن فرع جمعية “إعلاميون” بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=989051
المناطق - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن ‏عبد العزيز أمير منطقة حائل فرع جمعية “إعلاميون” بالمنطقة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، رئيس جمعية “إعلاميون” الدكتور سعود بن فالح الغربي، ووفد الجمعية .
ونوه سمو أمير منطقة حائل بدور الجمعيات المتخصصة في مختلف المجالات ومنها الدور الإعلامي في مناطق المملكة, متطلعاً إلى أن تؤدي جمعية “إعلاميون” الدور المأمول في خدمة الإعلام والإعلاميين.
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية “إعلاميون” أن فرع الجمعية في حائل يعد رابع فرع مفعل عملياً على مستوى مناطق المملكة، مشيراً إلى أن المنطقة تزخر بعدد من الإعلاميين والشباب وستكون الجمعية مظلة رسمية وتنظيمية لعملهم وأنشطتهم وفعالياتهم والمساهمة من خلال خبراتها في تطوير الإعلاميين ونقل التجارب والمهنية والوطنية للأجيال الشابة ممثلة في طلاب قسم الإعلام بجامعة حائل.
وأشار إلى أن الجمعية سعت إلى نقل التجربة والتنظيم المتأصل لديها إلى المناطق الأخرى، حيث ينتسب لها عدد من الإعلاميين من مختلف مناطق المملكة، وتحمل رسالة مهنية وترجمة لمستهدفات رؤية 2030 وتعزيز الدور الإيجابي للإعلامي ومساهمته التطوعية والفكرية والثقافية لخدمة وطنه ومجتمعه وزملائه أبناء مهنة الإعلام.

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