متنزهات وحدائق” عرعر” تجذب الأهالي لقضاء أوقات ممتعة

المناطق - واس

جهزت أمانة منطقة الحدود الشمالية عدداً من الحدائق والمتنزهات في مدينة عرعر مثل متنزه النخيل وحديقة الزهور وغيرها، لكي تصبح مناسبة لقضاء وقت الراحة فيها، وتخصيص العديد من الممرات لكي يستطيع الأشخاص التنزه وممارسة رياضة المشي .

وأكد المواطنون والمقيمون أنهم يقصدون هذه المتنزهات والحدائق لقضاء أوقات عائلية سعيدة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا ، مشيرين إلى أن أمانة المنطقة زودت هذه الحديقة بوسائل ترفيه وألعاب منوعة تناسب جميع الأعمار مع توفر دورات للمياه وأماكن للصلاة .