احدث الأخبار

متنزهات وحدائق” عرعر” تجذب الأهالي لقضاء أوقات ممتعة
منطقة الحدود الشمالية
 لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المجرية تبحث مع نظيرتها في البرلمان المجري علاقات التعاون
محليات
 أمير منطقة حائل يدشن فرع جمعية “إعلاميون” بالمنطقة
منطقة حائل
 “الهيئة العامة للعقار” تصدر “ضوابط الإعلانات العقارية” ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها
أبرز المواد
 حملة مجتمعية للحفاظ على البيئة الطبيعية في العلا
منطقة المدينة المنورة
 أمير المدينة المنورة يُكرّم أفراد الفرق الميدانية بمكافحة المخدرات بالمنطقة
منطقة المدينة المنورة
 ملتقى إعلاميي الجوف ينفذ مع الصحةمبادرة لتقديم لقاح كورونا للإعلاميين غداً
منطقة الجوف
 رئيس هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج دورات كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة دورة الحرب (١٢) ودورة القيادة والأركان (٤٧)
أبرز المواد
 تدشين مبادرة صحتهم بهمتهم بعسير
منطقة عسير
 جمعية اكتفاء لتمكين الأسر تطلق “رقيم” للتسويق الرقمي
منطقة الرياض
 تجارة عسير تنفذ جولات رقابية على محال بيع لوازم الرحلات بالسودة
منطقة عسير
 “الطيران المدني”: المملكة داعمة للمبادرات الإقليمية والدولية المتعلقة بالطيران
أبرز المواد
متنزهات وحدائق” عرعر” تجذب الأهالي لقضاء أوقات ممتعة

متنزهات وحدائق” عرعر” تجذب الأهالي لقضاء أوقات ممتعة

منطقة الحدود الشمالية
لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المجرية تبحث مع نظيرتها في البرلمان المجري علاقات التعاون

لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المجرية تبحث مع نظيرتها في البرلمان المجري علاقات التعاون

محليات
أمير منطقة حائل يدشن فرع جمعية “إعلاميون” بالمنطقة

أمير منطقة حائل يدشن فرع جمعية “إعلاميون” بالمنطقة

منطقة حائل
“الهيئة العامة للعقار” تصدر “ضوابط الإعلانات العقارية” ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها

“الهيئة العامة للعقار” تصدر “ضوابط الإعلانات العقارية” ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها

أبرز المواد

متنزهات وحدائق” عرعر” تجذب الأهالي لقضاء أوقات ممتعة

متنزهات وحدائق” عرعر” تجذب الأهالي لقضاء أوقات ممتعة
http://almnatiq.net/?p=989058
المناطق - واس

جهزت أمانة منطقة الحدود الشمالية عدداً من الحدائق والمتنزهات في مدينة عرعر مثل متنزه النخيل وحديقة الزهور وغيرها، لكي تصبح مناسبة لقضاء وقت الراحة فيها، وتخصيص العديد من الممرات لكي يستطيع الأشخاص التنزه وممارسة رياضة المشي .
وأكد المواطنون والمقيمون أنهم يقصدون هذه المتنزهات والحدائق لقضاء أوقات عائلية سعيدة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا ، مشيرين إلى أن أمانة المنطقة زودت هذه الحديقة بوسائل ترفيه وألعاب منوعة تناسب جميع الأعمار مع توفر دورات للمياه وأماكن للصلاة .

روابط ذات صلة

أمير الحدود الشمالية يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية تحفيظ القرآن الكريم بطريف ومعهد المسار للتدريب

أمير الحدود الشمالية يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية تحفيظ القرآن الكريم بطريف ومعهد المسار للتدريب
تجارة الحدود الشمالية تُنفِّذ 1130 جولة رقابية وتباشر 687 بلاغًا

تجارة الحدود الشمالية تُنفِّذ 1130 جولة رقابية وتباشر 687 بلاغًا
جامعة الحدود الشمالية تعتمد برنامج التسريع الأكاديمي للعام الجامعي المقبل

جامعة الحدود الشمالية تعتمد برنامج التسريع الأكاديمي للعام الجامعي المقبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*