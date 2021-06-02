احدث الأخبار

وزارة الثقافة والخطوط السعودية تحتفيان بالخط العربي
أبرز المواد
 متنزهات وحدائق” عرعر” تجذب الأهالي لقضاء أوقات ممتعة
منطقة الحدود الشمالية
 لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المجرية تبحث مع نظيرتها في البرلمان المجري علاقات التعاون
محليات
 أمير منطقة حائل يدشن فرع جمعية “إعلاميون” بالمنطقة
منطقة حائل
 “الهيئة العامة للعقار” تصدر “ضوابط الإعلانات العقارية” ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها
أبرز المواد
 حملة مجتمعية للحفاظ على البيئة الطبيعية في العلا
منطقة المدينة المنورة
 أمير المدينة المنورة يُكرّم أفراد الفرق الميدانية بمكافحة المخدرات بالمنطقة
منطقة المدينة المنورة
 ملتقى إعلاميي الجوف ينفذ مع الصحةمبادرة لتقديم لقاح كورونا للإعلاميين غداً
منطقة الجوف
 رئيس هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج دورات كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة دورة الحرب (١٢) ودورة القيادة والأركان (٤٧)
أبرز المواد
 تدشين مبادرة صحتهم بهمتهم بعسير
منطقة عسير
 جمعية اكتفاء لتمكين الأسر تطلق “رقيم” للتسويق الرقمي
منطقة الرياض
 تجارة عسير تنفذ جولات رقابية على محال بيع لوازم الرحلات بالسودة
منطقة عسير
وزارة الثقافة والخطوط السعودية تحتفيان بالخط العربي

وزارة الثقافة والخطوط السعودية تحتفيان بالخط العربي

أبرز المواد
متنزهات وحدائق” عرعر” تجذب الأهالي لقضاء أوقات ممتعة

متنزهات وحدائق” عرعر” تجذب الأهالي لقضاء أوقات ممتعة

منطقة الحدود الشمالية
لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المجرية تبحث مع نظيرتها في البرلمان المجري علاقات التعاون

لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المجرية تبحث مع نظيرتها في البرلمان المجري علاقات التعاون

محليات
أمير منطقة حائل يدشن فرع جمعية “إعلاميون” بالمنطقة

أمير منطقة حائل يدشن فرع جمعية “إعلاميون” بالمنطقة

منطقة حائل

وزارة الثقافة والخطوط السعودية تحتفيان بالخط العربي

وزارة الثقافة والخطوط السعودية تحتفيان بالخط العربي
http://almnatiq.net/?p=989063
المناطق - واس

احتفت وزارة الثقافة اليوم بالتعاون مع الخطوط السعودية بالخط العربي عبر تصميم هويته على طائرتين من طراز دريم لاينر 787 انطلاقتا من مدينتي الرياض وجدة إلى مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن ومطار دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إضافةً إلى عددٍ من التفعيلات في صالات مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.
وسبق إقلاع الطائرتين تنظيم عدد من التفعيلات في مطاريّ الملك خالد الدولي في الرياض، والملك عبد العزيز في جدة؛ تمثلت في وجود خطاطين في صالتي الفرسان والتنفيذية، ومنطقة صعود الركاب؛ لكتابة أسماء المسافرين بالخط العربي على بطاقات صعود الطائرة كذكرى .
كما شملت التفعيلات وتقديم معزوفات موسيقية في المطارين احتفاءً بهذه المناسبة، وتوزيع مطبوعات تعريفية وكتب تلوين مزخرفة بالخط العربي على المسافرين في كلٍ من منطقة التصعيد والصالة التنفيذية وصالة الفرسان، بالإضافة إلى عرض فيديو تعريفي وتصاميم للخط العربي على شاشات معلومات السفر على متن الطائرتين.
وقدمت شركة جاهز الشريك الاستراتيجي لمبادرة عام الخط العربي 2021، وشركة اتحاد رسيل، 600 هديةً تذكارية بهوية المبادرة لركاب رحلتي الخطوط السعودية التي طبقت عليها الهوية البصرية للمبادرة، وتشتمل الهدية على ملصقاتٍ وهدايا عينية تحمل هوية الخط العربي، ومحتوى تعريفي بهذا الفن الإبداعي الذي يعكس ثراء الثقافة السعودية.
وتأتي هذه الفالية ضمن مبادرة “عام الخط العربي” التي أطلقتها وزارة الثقافة عام 2020 ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة “أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030” ومددته عاماً إضافياً ليشمل عام 2021م، لإثرائه بالمبادرات والمشاريع التي تؤكد دعم المملكة واحتضانها لفن الخط العربي.
وتهدف المبادرة إلى إبراز “الخط العربي” بوصفه فناً قائماً بذاته، ونشر ثقافة استخدامه، وتعزيز ممارساته على مستوى المؤسسات والأفراد، وتوحيد جهود القطاعات والمبادرات الفردية لخدمته.

روابط ذات صلة

لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المجرية تبحث مع نظيرتها في البرلمان المجري علاقات التعاون

لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المجرية تبحث مع نظيرتها في البرلمان المجري علاقات التعاون
“الهيئة العامة للعقار” تصدر “ضوابط الإعلانات العقارية” ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها

“الهيئة العامة للعقار” تصدر “ضوابط الإعلانات العقارية” ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها
رئيس هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج دورات كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة دورة الحرب (١٢) ودورة القيادة والأركان (٤٧)

رئيس هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج دورات كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة دورة الحرب (١٢) ودورة القيادة والأركان (٤٧)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*