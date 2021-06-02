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تحذير أمريكي من عواقب إنسانية مدمرة جراء التصعيد الحوثي على مأرب

تحذير أمريكي من عواقب إنسانية مدمرة جراء التصعيد الحوثي على مأرب

أبرز المواد

تحذير أمريكي من عواقب إنسانية مدمرة جراء التصعيد الحوثي على مأرب

تحذير أمريكي من عواقب إنسانية مدمرة جراء التصعيد الحوثي على مأرب
A fighters ride in pickup trucks as forces loyal to Yemen's Saudi-backed government clash with Huthi rebel fighters around the strategic government-held "Mas Camp" military base, in al-Jadaan area about 50 kilometres northwest of Marib in central Yemen, on November 22, 2020. - Marib has been the scene of intense fighting in recent months as the Huthis try to seize control of the oil-rich province -- the government's last northern stronghold. (Photo by - / AFP)
http://almnatiq.net/?p=989068
المناطق - واس

حذر مسؤولان أمريكيان من العواقب المدمرة التي سيخلفها التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية على الوضع الإنساني في محافظة مأرب.
وأعرب المبعوث الأمريكي لدى اليمن تيم ليندركينغ والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية كاثي ويستلي وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) خلال اتصال عبر تقنية الفيديو مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، عن قلقهما بشأن العواقب الإنسانية المدمرة لهجوم الحوثيين على مأرب، والحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية وغيرها من أشكال الدعم للسكان المحليين.
وأكد المسؤولان موقف بلادهما الرافض لاستهداف المدنيين والنازحين، وتأييدهما للوصول إلى حل شامل في البلاد.
من جهته قال محافظ مأرب إن ميليشيا الحوثي تسعى لاستمرار الحرب لخدمة الأجندة الإيرانية، وأن اليمنيين سيرغمونها على السلام ويستعيدون دولتهم، معربًا عن امتنانه للتصريحات والمواقف الإيجابية، للمبعوث الأمريكي وتفهمه للقضية اليمنية.

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