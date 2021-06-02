نائب المحافظ بالتدريب التقني للخدمات المساندة المكلف يزور تقني عسير

المناطق - عسير

قام نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للخدمات المساندة المكلف المهندس صالح الحوشاني أمس بزيارة للمنشآت التدريبية بمنطقة عسير .

والتقى المهندس الحوشاني منسوبي التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير بقاعة الاجتماعات بمقر الإدارة بأبها حيث رحب مدير عام تقني عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي في بداية اللقاء بالمهندس الحوشاني وبمدير إدارة الخدمات المساندة بالمؤسسة المهندس سالم القحطاني ، مبينا أهمية هذه الزيارة والتي تؤكد إهتمام المسئولين في المؤسسة وفي مقدمتهم معالي المحافظ الدكتور أحمد الفهيد بجميع قطاعات التدريب التقني على مستوى المملكة والتي تهدف إلى متابعة سير العمل والتأكد من مدى جاهزية المباني والتجهيزات التدريبية ومستوى الإنجاز في المشاريع قيد الإنشاء.

من جانبه أكد المهندس الحوشاني

على ضرورة تنفيذ الاحترازات والاجراءات المشددة لحماية جميع منسوبي التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير من فايروس كورونا

ومتابعة ضمان تحصين جميع منسوبي تقني عسير ، ثم شاهد الحضور عرض مرئي عن تقني عسير

بعد ذلك تم مناقشة الوقوف على الترتيبات الخاصة لبداية العام التدريبي الجديد والتنبيه على عدد من المواضيع الخاصة بالخدمات المساندة في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بمنطقة عسير .

وفي نهاية اللقاء تم تكريم المتقاعدين والمنتهي تكليفهم في عدد من المنشآت التدريبية بالمنطقة .

أطلع بعدها على فرع تقنية أبها بحي الموظفين والمعهد الصناعي الثانوي بأبها.

أثر ذلك قام م. الحوشاني بزيارة مقر الكلية التقنية للبنين بأبها والتقى عميد الكلية المهندس ناصر الزيدان ومنسوبيها وتجول في الكلية .

كما زار الكلية التقنية للبنين الثانية بأبها وكلية التقنية للبنين بالخميس والمعهد الصناعي الثانوي بالخميس وكلية التقنية للبنات في أبها.