“الملكية الفكرية” تناقش طرق مكافحة قرصنة البث الفضائي والرقمي

المناطق - الرياض

عقدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية ورشة عمل افتراضية بعنوان “قرصنة البث الفضائي والرقمي”، بهدف التعرّف على قرصنة البث والطرق الهادفة لمكافحتها والحد منها، وبحث آلية حماية حقوق الملكية الفكرية.

واستعرضت الورشة التي عقدت بالتعاون مع مجموعة إم بي سي، أضرار قرصنة البث وكيفية تأثيرها على المستوى المحلي والدولي، وجهود الهيئة في التوعية بالملكية الفكرية وإنفاذ حقوقها في المملكة.

يذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية حجبت أكثر من 300 موقع وتطبيق إلكتروني منتهكة للحقوق خلال عام 2021م، كما أتلفت أكثر من 3.5 ملايين مادة منتهكة لحقوق الملكية الفكرية ضُبطت بالتعاون مع الشركاء من خلال الحملات التفتيشية التي تقيمها الهيئة في مختلف مناطق المملكة، انطلاقًا من مهامها في تطبيق العقوبات ضد منتهكي الملكية الفكرية، وتأكيد حرص المملكة على حماية حقوق الملكية الفكرية.