بعثة منتخب أوزباكستان تصل إلى الرياض للمشاركة في التصفيات الآسيوية

المناطق - واس

وصلت الرياض أمس بعثة منتخب أوزبكستان الأول لكرة القدم استعدادًا للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتستضيف المملكة انطلاقًا من غداً المباريات المتبقية من منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات.

وكان في استقبال بعثة المنتخب الأوزبكي لدى وصولها مطار الملك خالد الدولي عدد من منسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم والذين رافقوا البعثة إلى مقر إقامتها.

يذكر أن المنتخب الأوزبكي يحل في المركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط من 5 مباريات، علمًا بأن المنتخب يتصدر المجموعة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات.

وتتبقى للمنتخب الأوزبكي 3 مباريات أمام كل من منتخبات سنغافورة واليمن والمنتخب السعودي، حيث يواجه سنغافورة يوم 7 يونيو فيما يواجه اليمن يوم 11 من الشهر ذاته، قبل أن يختتم مبارياته بمواجهة المنتخب السعودي يوم 15 يونيو.