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جامعة الحدود الشمالية تعتمد برنامج التسريع الأكاديمي للعام الجامعي 1443هـ

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جامعة الحدود الشمالية تعتمد برنامج التسريع الأكاديمي للعام الجامعي 1443هـ

جامعة الحدود الشمالية تعتمد برنامج التسريع الأكاديمي للعام الجامعي 1443هـ
http://almnatiq.net/?p=989091
المناطق - واس

اعتمدت جامعة الحدود الشمالية مشروع برنامج التسريع الأكاديمي لمرحلة البكالوريوس، ضمن تنفيذ المشاريع والبرامج المنبثقة عن مبادرات الخطة الإستراتيجية للجامعة 2020-2025م والمتعلقة بمسيرة الطلبة الأكاديمية بإشراف وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية ممثلة بأكاديمية الموهوبين بالجامعة، وفي مرحلة الإعداد العام.
وبينت الجامعة بأنه يمكن للطلبة اجتياز برنامج السنة التحضيرية والدراسات المساندة والانتقال إلى السنة الأولى مباشرة في الكلية المختارة وذلك بعد تحقيق معايير اجتياز الاختبارات التحصلية العلمية التخصصية ضمن مقررات برنامج التسريع الأكاديمي المقترحة وهي الرياضيات، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، والحاسب الآلي، والتي ينفذها المركز الوطني للقياس وتشرف عليها جامعة الحدود الشمالية، بالإضافة إلى اجتياز متطلب اللغة الإنجليزية للسنة التحضيرية في الجامعة.
الجدير بالذكر بأن الفئة المتاح لها التقدم للبرنامج هم الطلبة الناجحون في المرحلة الثانوية العامة (المسار العلمي) والحاصلون على نسبة موزنة لا تقل عن 85 %، ممن رشحوا للقبول في إحدى كليات المسار الصحي والعلمي في جامعة الحدود الشمالية بدءاً من العام الجامعي القادم 1443هـ.

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