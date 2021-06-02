أمين الشرقية يدشن مبادرة “عمار السعودية ” في حي الدواسر بالدمام

الدمام - منال الدوسري

(دشن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير عصر اليوم الأربعاء الموافق 02/٠٦/٢٠٢١م، بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي المهندس أحمد القرعاوي، مبادرة “عمار السعودية “، والتي تشرف عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك في حي الدواسر بالدمام، والتي تستهدف تحسين وتجميل الحي ضمن برامج جودة الحياة، وتعزيز ثقافة الـتطوع، وتفعيل دور المتطوعين والجمعيات ذات العلاقة.

حيث قام معاليه بجولة داخل المنطقة المحسنة بحي الدواسر بالدمام، والتي تقع على طريق الملك عبد العزيز، والتي نفذها عدد من المتطوعين والمتطوعات، وبمشاركة الجمعيات المتخصصة بالتنمية الاسكانية، وبحضور وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد مغربل، وفريق الوزارة المشرف على المبادرة، حيث استمعوا الى شرح مفصل عن الأعمال التي نفذت في هذا الحي من تحسين وتجميل، بعدها قام أمين المنطقة الشرقية ووكيل الوزارة للإسكان التنموي بمشاركة المتطوعين في أعمال التحسين والتجميل الجارية التي اشتملت على أعمال تحسين المنازل وإنارة الطرق وزراعة المسطحات الخضراء وبعض أعمال الصيانة المختلفة في الحي، مقدما شكره لجميع المشاركين من متطوعين وجمعيات وأفراد وأهالي الحي، وكذلك لفريق الأمانة والوزارة الذين أشرفوا على تنفيذ مبادرة ” عمار الشرقية ” مؤكدا معاليه بأن هذه هي المرحلة الأولى في تنفيذ هذه المبادرة في هذا الحي، وهناك مراحل تتبعها بإذن الله، كما أن الأمانة تقوم الآن بالتنسيق مع الوزارة لدراسة الأحياء الشعبية بالمنطقة التي ستنفذ فيها المبادرة خلال الفترة القليلة القادمة، لافتا الى أن عدد البيوت التي تم تأهيلها في حي الدواسر بالدمام، بمرحلتها الأولى بلغت 40 منزل، والمستهدف 70 منزلا، في هذا الحي، والمتوقع الانتهاء منها خلال الأيام القليلة القادمة، مبينا أن مبادرة عمار السعودية انطلقت تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبمشاركة ٢٥٠ متطوعا ومتطوعة ساهموا مع الأمانة في تنفيذ أعمال التحسين والتجميل، كما أن هذه المبادرة تهدف أيضا الى تعزيز جانب جودة الحياة الذي هو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 وكذلك نشر ثقافة التطوع.

من جهته ذكر وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي المهندس أحمد القرعاوي: إن المبادرة أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بوكالة الوزارة للإسكان التنموي وتم تنفيذها حتى الآن في 6 مناطق على مستوى المملكة، كما تستهدف 17 منطقة على مستوى المملكة، وتحديداً الأحياء الشعبية لإحياء المبادرة التي تقوم على تطوير وتأهيل المناطق الشعبية في المملكة، مشيرا الى أنه تم تحديد حي الدواسر بالدمام كونه موقع حيوي وشعبي، ومن الأحياء القديمة العريقة بالدمام.

وأكد على إن المبادرة تهدف لتفعيـل المشـاركة المجتمعية وتعزيز العمــل التطوعــي مــن خــلال نشــر ثقافـة العمـل التطوع الإسكاني، لافتا الى إن المبادرة ستتضمن سلسلة من البرامج التطوعية النوعية التـي ســيتم تنفيذهــا فــي مختلــف المجــالات، والتــي تبــدأ بتأســيس فـرق تطوعيـة فـي 17 منطقة مـن مناطق المملكـة بمختلـف محافظاتهـا ومراكزهـا، والتي سـيكون لهـا الأثـر فـي تحقيـق أهداف التطـوع فـي وزارة الشـؤون البلديـة والقرويـة والإسـكان، من خلال تشجيع وتحفيز شباب وشابات الوطن على العمل التطوعي، ونشر وتعزيز ثقافة التطوع الإسكاني وتقديم خدمات مجتمعية عبر اســتقطاب متطوعيــن لنشر وتعزيز مفاهيم ثقافة التطوع التخصصي لدى أفراد المجتمع، إضافة الى تصميم وبناء فرص تطوعية للمساهمة في خدمة الوطن.

وكان معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير استقبل بمكتبه اليوم الأربعاء 02/يونيو/2021م، في الأمانة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي المهندس أحمد القرعاوي والوفد المرافق، واستعرض الطرفان مبادرة “عمار السعودية”، والتي يتم تنفيذها حاليا من قبل الأمانة في حي الدواسر بالدمام، وذلك بحضور وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، وعدد من قيادات الأمانة.

حيث ثمّن معاليه الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في قطاع الإسكان، من خلال مبادرة ” عمار السعودية “، مُنوّهاً بأهمية التعاون بين كافة القطاعات والجهات الغير ربحية، في تنفيذ مثل هذه المبادرات، والتي تأتي ضمن برامج أنسنة المدن وجودة الحياة، ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية.

وأوضح معالي أمين الشرقية خلال اللقاء أن المبادرة تقوم على تحفيز الكثير من شباب وشابات الوطن للتطوع في تقديم خدمات إسكانية مع الوزارة؛ لتأهيل المساكن التي تشرف عليها، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تصب في أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، مبيناً أنه من الواجب على كافة أفراد المجتمع أن يكونوا عناصر فاعلة متفاعلة في خدمة وطنهم، ومشاركين في تحقيق هذه الرؤية الطموحة التي ستنقل وطننا الغالي إلى فضاءٍ أرحب من النمو والاقتصاد والازدهار.

من جهته ثمن وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي المهندس أحمد القرعاوي الجهود التي تقوم بها أمانة المنطقة الشرقية في كافة المجالات ومنها فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية سواء في تنفيذ مبادرة عمار السعودية في حي الدواسر بالدمام، أو غيرها من مبادرات نوعية ومؤسسية مختلفة نفذتها الأمانة، مشيرا الى أن هذه المبادرة تشرف عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبالتعاون مع الأمانات بالمملكة وتهدف الى اختيار المناطق القديمة وإعادة العمل على إحياءها بصورة مميزة ونوعية بإدارة الأمانات وشراكة مجتمعية مع مبادرة ” عمار السعودية ” للوصول الى مخرجات نوعية في تطوير المناطق.