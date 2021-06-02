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منطقة الحدود الشمالية

غرفة الأحساء تختتم الانتخابات لعضوية مجلس إدارتها بـ 7178 صوتاً

غرفة الأحساء تختتم الانتخابات لعضوية مجلس إدارتها بـ 7178 صوتاً
http://almnatiq.net/?p=989101
الاحساء- فهد المريخي

اختتمت الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء انتخاباتها عبر التصويت الإلكتروني بعدد 7178 صوتاً بفئتي التجار والصنّاع، بحضور لجنة الإشراف على الانتخابات والمكونة من الأستاذ رضا بن صالح الغامدي رئيساً والعضوين الأستاذ عباس بن علي الشخص والأستاذ هشام بن أحمد الجريفاني، وأعضاء اللجنة الرقابية على انتخابات الغرفة.وأعلنت اللجنة الإشرافية على انتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة في دورته الحادية عشرة نتائج الانتخابات التي تمت خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وشهدت قفزة غير مسبوقة وارتفاعاً في نسب التصويت والمشاركة، وقد بلغ إجمالي عدد المصوتين 4801 ناخباً وناخبة، ، وشهدت الانتخابات تنافساً شريفاً بين رجال الأعمال بالأحساء للفوز في مقعد عضوية غرفة الأحساء ليمثلوا صوت قطاع الأعمال بالمحافظة والسعي لتعزيزه ونموه.وانتهت الانتخابات بفوز أربعة مترشحين من قائمة التجار وهم : حسين الخواجه ( 1030 صوتا )، و عبدالعزيز الموسى ( 985 صوتاً ) ، و عبدالرحمن القرينيس ( 950 صوتاً )، و عبدالرحمن البراك ( 784 صوت )، فيما ضمت قائمة الصنّاع أربعة فائزين هم : محمد الجبر ( 851 صوتاً ) ، عماد الغدير ( 702 صوتاً ) ، وعباس الصالح ( 452 صوتاً ) ، محمد العفالق ( 398 صوتاً)، في حين يتبقى أربعة أشخاص معيّنين ليكتمل عقد المجلس بـ١٢ عضواً لدورته القادمة ١٤٤٢هـ – ١٤٤٦هـ.

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