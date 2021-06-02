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يصل متوسط ساعات الضخ اليومية إلى 13.7 ساعة

رفع نسبة الجاهزية لمواكبة الطلب المتزايد على المياه خلال موسم الصيف في منطقة جازان‬

رفع نسبة الجاهزية لمواكبة الطلب المتزايد على المياه خلال موسم الصيف في منطقة جازان‬
http://almnatiq.net/?p=989106
المناطق - فضة عطيف

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطنية اكتمال جاهزية منظومة الإنتاج والنقل والتوزيع لمواجهة الطلب المتزايد على المياه المحلاة خلال مدة الصيف الحالية، لا سيما في المناطق التي يتوقع أن تشهد إقبالاً كثيفاً من السائحين والزائرين الوافدين إليها.
ورفعت “التحلية” بمنطقة جازان قدرة الإمداد إلى 225,000 متر مكعب من المياه المحلاة يومياً بزيادة كميات الضخ على منظومة نقل “الشقيق – صامطة، وإنشاء خزان الفطيحة التشغيلي الجديد بسعة 170,000 متر مكعب، إضافة لاستكمال أعمال محطة الضخ المرتبطة به، وزيادة السعة التشغيلية لمنظومة الضخ لجازان بحوالي 200,000 متر مكعب من المياه المحلاة يومياً وبنسبة 68% عند اكتمال أعمال مشروع نظام نقل الشقيق المرحلة الثالثة لتلبية احتياجات المنطقة طوال السنة.
ومن جهتها أوضحت”المياه الوطنية ” أن كميات التوزيع اليومية في منطقة جازان خلال فصل الصيف للعام الحالي ستصل إلى 321 ألف متر مكعب يومياً، وتشمل الكميات الواردة من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومحطات تنقية مياه السدود والآبار الجوفية التي تقوم المياه الوطنية بتشغيلها في المنطقة، لتصل متوسط ساعات الضخ اليومية إلى 13.7 ساعة يومياً للأحياء المخدومة بالشبكات.

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