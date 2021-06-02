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العنزي يجتمع بموظفي إدارة الموارد البشرية بالحدود الشمالية

العنزي يجتمع بموظفي إدارة الموارد البشرية بالحدود الشمالية
http://almnatiq.net/?p=989109
المناطق - عرعر

أجتمع فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الحدودالشمالية الشيخ مطارد بن دخيل العنزي صباح اليوم ،مع إدارة الموارد البشرية بالفرع وفي بداية الاجتماع بين فضيلته أهمية هذه الإدارة لتنفيذ المهام المطلوبة والحرص على أداء العمل على الوجه المطلوب.
وشدد العنزي – خلال الاجتماع على الحضور والانصراف ،وتطبيق التعاميم، وحل مشاكل العمل ورفع أداء موظفي الادارة .

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات معالي الوزير الدكتور عبدالطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ حفظه الله.

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