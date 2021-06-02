رئيس جامعة حائل يستقبل مجلس الجمعية العلمية السعودية لتطوير القطاع غير الربحي

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استقبل معالي الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، رئيس جامعة حائل، بمكتبه اليوم أعضاء اللجنة التأسيسية للجمعية العلمية السعودية لتطوير القطاع غير الربحي، التي تحتضنها الجامعة كأول جمعية علمية سعودية لتطوير القطاع غير الربحي.

حيث نوّه معاليه بقرار مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- بالموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي سيكون له انعكاس إيجابي في دعم برامج القطاع غير الربحي، مما يسْهم في دعم برامج وأهداف القطاع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح معاليه أن الجامعة لديها العديد من الجهود في مجال دعم وتطوير القطاع غير الربحي في الجوانب الأكاديمية والعلمية والمهنية، ضمن الخدمات التي تعود لصالح تطوير القطاع علميًّا ومهنيًّا، وبيّن أن الجامعة تحتضن كرسي صاحب السموّ الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن لدراسات العمل الأهلي والخيري بالمملكة، كما أسست أول برنامج دراسات عليا متخصص باسم الماجستير التنفيذي لإدارة المنظمات غير الربحية، بالإضافة إلى تنظيم واحد من أكبر الملتقيات في القطاع غير الربحي، “ملتقى المنح التنموي”، إضافةً إلى العديد من الشراكات المجتمعية للدراسات والبحوث والتطوير للقطاع غير الربحي، وتأسيس الجمعية العلمية السعودية لتطوير القطاع غير الربحي، التي ستكون- إن شاء الله- رافدًا لتطوير البرامج الأكاديمية والتأهيلية المتخصصة بالقطاع، من خلال الإثراء النظري والتطبيقي بالدراسات العلمية، والاستشارات التطويرية، والأنشطة الأكاديمية في جوانب إدارة وتطوير القطاع غير الربحي، بالإضافة إلى تشجيع الفكر العلمي، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ما يخص هذا المجال.

وحثّ أعضاء المجلس التأسيسي على بذل المزيد من الجهد والعطاء والعمل على كل ما من شأنه تطوير القطاع غير الربحي، وإيجاد برامج داعمة للقطاع، والعمل على تقديم الخدمات التي تلبي احتياجات الأعمال غير الربحية في المملكة، وأوضح أن الجمعية سوف تقدم خدماتها لكافة المهتمين بالقطاع في المملكة، في مجالات إعداد البحوث، وإجراء الدراسات لتطوير جوانب الممارسات التطبيقية، وإصدار الدراسات والنشرات والدوريات العلمية، وتقديم الاستشارات العلمية، بالإضافة إلى تأليف وترجمة الكتب العلمية المختصة بهذا المجال، وعقد الندوات، والحلقات الدراسية، والدورات التي تتصل بمجالات التخصص، والمشاركة في المعارض المحلية والدولية، ودعوة المختصين ذوي العلاقة للمشاركة في النشاطات وفق الإجراءات المنظمة لذلك.

كما أكد أن الجامعة ترحب بالتعاون مع كافة المهتمين بالأعمال غير الربحية، وتسعى إلى أن تكون شريكًا مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في العديد من المجالات التي تحقق تحسين مخرجات القطاع.