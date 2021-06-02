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شاهد.. “الخط العربي” يزين طائرات الخطوط السعودية

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شاهد.. “الخط العربي” يزين طائرات الخطوط السعودية

شاهد.. “الخط العربي” يزين طائرات الخطوط السعودية
http://almnatiq.net/?p=989116
المناطق - الرياض:

احتفت وزارة الثقافة والخطوط السعودية بعام الخط العربي، من خلال إبراز هويته بتصميم ظهر على طائرتين انطلقتا في رحلتين من مدينتي الرياض وجدة إلى مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن ومطار دبي.

وأقيم عدد من الفعاليات احتفالا بالخط العربي في صالات مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، من بينها وجود خطاطين في صالتي الفرسان والتنفيذية، ومنطقة صعود الركاب؛ لكتابة أسماء المسافرين بالخط العربي على بطاقات صعود الطائرة كذكرى.

وتضمنت الفعاليات عزف مقاطع موسيقية في المطارين احتفالا بهذه المناسبة، وتوزيع مطبوعات تعريفية وكتب تلوين مزخرفة بالخط العربي على المسافرين في كلٍ من منطقة التصعيد والصالة التنفيذية وصالة الفرسان، بالإضافة إلى عرض فيديو تعريفي وتصاميم للخط العربي على شاشات معلومات السفر على متن الطائرتين.

وقدمت 600 هدية تذكارية بهوية المبادرة لركاب رحلتي الخطوط السعودية التي طبقت عليها الهوية البصرية للمبادرة، وتشتمل الهدية على ملصقاتٍ وهدايا عينية تحمل هوية الخط العربي، ومحتوى تعريفي بهذا الفن الإبداعي الذي يعكس ثراء الثقافة السعودية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن مبادرة “عام الخط العربي” التي أطلقتها وزارة الثقافة عام 2020 ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة “أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030″، ومددته عاماً إضافياً ليشمل عام 2021م، لإثرائه بالمبادرات والمشاريع التي تؤكد دعم المملكة واحتضانها لفن الخط العربي.

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