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“العمل الدولية” تتنبأ بعدد ضخم لأعداد العاطلين عن عمل بحلول ‏‏2022

“العمل الدولية” تتنبأ بعدد ضخم لأعداد العاطلين عن عمل بحلول ‏‏2022

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“العمل الدولية” تتنبأ بعدد ضخم لأعداد العاطلين عن عمل بحلول ‏‏2022

“العمل الدولية” تتنبأ بعدد ضخم لأعداد العاطلين عن عمل بحلول ‏‏2022
http://almnatiq.net/?p=989142
المناطق - وكالات:

تنبأت منظمة العمل الدولية في تقريرها الجديد الصادر، اليوم (الأربعاء)، بتزايد عدد العاطلين عن العمل حول العالم ليصل إلى 200 مليون شخص بحلول عام 2022.

وأرجعت المنظمة ذلك إلى الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة ‏فيروس كورونا المستجد، والتي أدت إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل وتضرر العديد من الموظفين والموظفات.

وأكّدت أنه على الرغم من التوقعات بخروج دول العالم من الأزمة الصحية المستمرة، فإن 5 سنوات من التقدم المحرز نحو القضاء على فقر العمال قد تلاشت وكأنها لم تكن.‏

وتوقعت زيادة في نقص فرص العمل بمقدار 75 مليونا في عام 2021، والتي من المرجح ‏أن تنخفض إلى 23 مليونا في عام 2022 إذا انحسرت الجائحة.

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