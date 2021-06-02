احدث الأخبار

تسريبات “آيفون 13”.. تقنية متطورة للشاشات وكاميرا كبيرة
أبرز المواد
 “العمل الدولية” تتنبأ بعدد ضخم لأعداد العاطلين عن عمل بحلول ‏‏2022
أبرز المواد
 خلال شهر.. إدارات التسوية الودية بالرياض تسترد أكثر من 3 ملايين ريال رواتب متأخرة
أبرز المواد
 كيف سيكون وضع الجسم بعد 10 سنوات من ترك التدخين؟
أبرز المواد
 شرطة الرياض تطيح بـ (4) مقيمين سرقوا كيابل كهربائية وتاجروا بها
أبرز المواد
 نادي الصقور ينظم آلية البيع والشراء عبر مزادات تنافسية
أبرز المواد
 شرطة عسير تطيح بـ(40) شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 شاهد .. حريق ضخم يلتهم مصفاة نفط في طهران
أبرز المواد
 شاهد.. “الخط العربي” يزين طائرات الخطوط السعودية
أبرز المواد
 رئيس جامعة حائل يستقبل مجلس الجمعية العلمية السعودية لتطوير القطاع غير الربحي
منطقة حائل
 العنزي يجتمع بموظفي إدارة الموارد البشرية بالحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 رفع نسبة الجاهزية لمواكبة الطلب المتزايد على المياه خلال موسم الصيف في منطقة جازان‬
منطقة جازان
تسريبات “آيفون 13”.. تقنية متطورة للشاشات وكاميرا كبيرة

تسريبات “آيفون 13”.. تقنية متطورة للشاشات وكاميرا كبيرة

أبرز المواد
“العمل الدولية” تتنبأ بعدد ضخم لأعداد العاطلين عن عمل بحلول ‏‏2022

“العمل الدولية” تتنبأ بعدد ضخم لأعداد العاطلين عن عمل بحلول ‏‏2022

أبرز المواد
خلال شهر.. إدارات التسوية الودية بالرياض تسترد أكثر من 3 ملايين ريال رواتب متأخرة

خلال شهر.. إدارات التسوية الودية بالرياض تسترد أكثر من 3 ملايين ريال رواتب متأخرة

أبرز المواد
كيف سيكون وضع الجسم بعد 10 سنوات من ترك التدخين؟

كيف سيكون وضع الجسم بعد 10 سنوات من ترك التدخين؟

أبرز المواد

تسريبات “آيفون 13”.. تقنية متطورة للشاشات وكاميرا كبيرة

تسريبات “آيفون 13”.. تقنية متطورة للشاشات وكاميرا كبيرة
http://almnatiq.net/?p=989145
المناطق - وكالات:

أشارت تقارير تقنية هذا الأسبوع إلى أن عددا من الشركات المتخصصة في توريد أجزاء من هواتف شركة “أبل”، قد بدأت في تصنيع قطع من “آيفون 13”.

ومن بين تلك الشركات التي تحدثت عنها التقارير “تي إس إم سي”، والتي تصنّع شرائح لأجهزة “آيفون” و”آيباد” و”ماك”.

وحسبما ذكر موقع “بي جي آر”، فإن تلك التقارير تشير إلى عزم “أبل” إطلاق الإصدار 13 من “آيفون”، في شهر سبتمبر القادم، رغم الأزمة التي تعصف بصناعة التقنية جرّاء تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.

كذلك أكد تقرير بأن “سامسونغ” و”إل جي”، بدأتا بإنتاج شاشات “أوليد”، والتي ستكون مدمجة في جميع طرازات “آيفون 13”.

وكشفت تسريبات عن أن هواتف “آيفون 13” ستكون شبيهة بالإصدار “12” من حيث الأبعاد، وستشغل الكاميرا الخلفية مساحة أكبر، حيث يشاع أنها ستحتوي على مستشعر أكبر.

روابط ذات صلة

“العمل الدولية” تتنبأ بعدد ضخم لأعداد العاطلين عن عمل بحلول ‏‏2022

“العمل الدولية” تتنبأ بعدد ضخم لأعداد العاطلين عن عمل بحلول ‏‏2022
خلال شهر.. إدارات التسوية الودية بالرياض تسترد أكثر من 3 ملايين ريال رواتب متأخرة

خلال شهر.. إدارات التسوية الودية بالرياض تسترد أكثر من 3 ملايين ريال رواتب متأخرة
كيف سيكون وضع الجسم بعد 10 سنوات من ترك التدخين؟

كيف سيكون وضع الجسم بعد 10 سنوات من ترك التدخين؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*