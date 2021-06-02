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جامعة الملك سعود تقيم حفل تخرج لطالباتها الثلاثاء المقبل

جامعة الملك سعود تقيم حفل تخرج لطالباتها الثلاثاء المقبل
http://almnatiq.net/?p=989149
المناطق - واس:

تقيم جامعة الملك سعود عن بعد عبر قنوات البث الحي، يوم الثلاثاء القادم, حفل تخرج الدفعتين السادسة والخمسين و السابعة والخمسين من طالباتها للعامين الأكاديميين 1441 هـ و 1442هـ برعاية من صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد، حرم صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض, وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

وأعرب معالي رئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر عن تقديره لصاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد لرعاية الحفل، الذي يأتي امتداداً لاهتمامها الدائم بخريجات الجامعة وحرصها على مشاركتهن فرحة التخرج.

بدورها أوضحت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة غادة بنت عبدالعزيز بن سيف، أن عدد خريجات الجامعة من الطالبات بلغ (5192) خريجةً للدفعة السادسة والخمسين، و ( 5388) خريجةً للدفعة السابعة والخمسين، وذلك بحسب الدرجات العلمية التالية: (235) لدرجة الدكتوراة، و( 1648) لدرجة الماجستير، و (6655) لدرجة البكالوريوس، و (49) للزمالة الطبية، و (52) للدبلوم العالي، و (8) للدبلوم الطبي ، و (1933) للدبلوم.

وبهذه المناسبة تبارك الجامعة لخريجاتها كافة, متمنية لهن التوفيق والسداد لخدمة الوطن بكل تفانٍ وعزيمة وإخلاص، والإسهام في مسيرة نمائه وتقدمه.

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