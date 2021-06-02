المالكي يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة لرئيس جمهورية غواتيمالا

المناطق - واس:

قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية غواتيمالا هيثم بن حسن المالكي ، أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة لدى غواتيمالا إلى الرئيس أليخاندرو جياماتي رئيس الجمهورية الغواتيمالية.



ونقل السفير المالكي للرئيس جياماتي خلال حفل التسليم الذي أُقيم بالقصر الرئاسي بالعاصمه غواتيمالا سيتي, تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتمنياتهما لفخامته وللشعب الغواتيمالي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



فيما حمَّل الرئيس جياماتي السفير نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، وتمنياته للمملكة ولشعبها بدوام التقدم والرخاء، كما عبَّر الرئيس الغواتيمالي عن تمنياته للسفير بالتوفيق في مهام عمله.