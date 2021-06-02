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إنتاج أول دفعة من لقاح سينوفاك بمصر الشهر الجاري

إنتاج أول دفعة من لقاح سينوفاك بمصر الشهر الجاري
http://almnatiq.net/?p=989162
المناطق - واس:

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد ، إنتاج أول دفعة من لقاحات فيروس كورونا “سينوفاك” بعد تصنيعها في مصر بنهاية شهر يونيو الجاري، وذلك بالتزامن مع حصول اللقاح على اعتماد منظمة الصحة العالمية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد في تصريح له اليوم ، أنه فور الانتهاء من إنتاج أول دفعة من لقاح “سينوفاك” ستخضع للاختبار الأخير من خلال التحليل بمعامل هيئة الدواء المصرية، لافتاً الانتباه إلى وجود خبراء صينين بمصر حالياً للإشراف على عملية التصنيع، ونقل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع، بكل من “فاكسيرا” وهيئة الدواء المصرية.

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