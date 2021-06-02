الصحة العالمية: 200 ألف شخص بقطاع غزة بحاجة إلى مساعدة صحية

المناطق - واس:

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن حوالى 200 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات صحية في قطاع غزة الذي شهد عدواناً من الاحتلال الإسرائيلي.



وأوضح رئيس مكتب منظمة الصحة لغزة والضفة الغربية ريك بيبركورن أن “حياة الفلسطينيين في تدهور، فالعديد من الأشخاص المتضررين جراء العدوان لديهم حاجات عاجلة وهم يواجهون مخاطر صحية أخرى مثل كوفيد-19 “.

ودعا بيبركورن إلى السماح بـ”دخول المساعدة الإنسانية والإنمائية وكذلك الموظفين بدون قيود إلى غزة “.