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الشباب يُعلق على ما أثير حول رحيل جوانكا
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المناطق - الرياض:

رد أحمد المسعود، مدير المركز الإعلامي بـ نادي الشباب، على ما تردد مؤخرًا حول قرار الليث بالاستغناء عن اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا بعد نهاية موسم 2020/ 2021.

وكانت إحدى الصحف نشرت خبرًا يفيد بأن جوانكا سيغادر الليث بعد قرار الاستغناء الرسمي عنه، ليرد المسعود عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “إنها صحيفة لا تمل من الكذب”.

وجاء رد أحمد المسعود ليفيد بأن النادي لم يفكر مطلقًا في الاستغناء عن جوانكا، الذي قدم مستويات جيدة مع الفريق العاصمي بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم المنصرم.

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