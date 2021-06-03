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شرطة الشرقية: ضبط (35) شخصًا خالفوا الإجراءات الاحترازية والحد من التجمعات

شرطة الشرقية: ضبط (35) شخصًا خالفوا الإجراءات الاحترازية والحد من التجمعات
http://almnatiq.net/?p=989185
المناطق - واس:

صرّح المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأن الجهات المختصة بشرطة محافظة حفر الباطن، ضبطت (35) شخصًا في إحدى الاستراحات في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19)، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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