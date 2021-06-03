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رئاسة أمن الدولة ودارة الملك عبد العزيز يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز الإنتماء الوطني

رئاسة أمن الدولة ودارة الملك عبد العزيز يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز الإنتماء الوطني

أبرز المواد

رئاسة أمن الدولة ودارة الملك عبد العزيز يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز الإنتماء الوطني

رئاسة أمن الدولة ودارة الملك عبد العزيز يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز الإنتماء الوطني
http://almnatiq.net/?p=989189
المناطق - واس:

وقعت رئاسة أمن الدولة ودارة الملك عبد العزيز أمس ( الأربعاء )، مذكرة تعاون لتعزيز الإنتماء الوطني، بحضور معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ومعالي الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري.

وتهدف المذكرة إلى التعاون في مجال تعزيز الوسطية والاعتدال والانتماء الوطني، والتعاون في معالجة القضايا الفكرية، والانحراف الفكري وتعزيز القيم الايجابية.

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