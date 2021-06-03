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“باحث فلكي”: اليوم بداية موسم مربعانية القيظ.. والحر الأشد سيأتي لاحقاً

“باحث فلكي”: اليوم بداية موسم مربعانية القيظ.. والحر الأشد سيأتي لاحقاً
http://almnatiq.net/?p=989192
المناطق - الرياض:

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، أنه يبدأ اليوم (الخميس) موسم مربعانية القيظ والذي يستمر 40 يوماً.

وأضاف الزعاق، أن الحر الشديد لا يأتي إلا بعد نهاية موسم المربعانية، موضحاً أن هذه الفترة تشهد أيضاً نشاطاً في الرياح الصيفية.

وأوضح وفقاً لـ”العربية”، أن الصيف له بداية وشدة ونهاية، يبدأ بكنة الثريا ومربعانية القيظ، وتكون شدته مع مواسم الجوزاء والمرزم والكليبين، وأما نهايته فتكون في موسم سهيل.

ولفت إلى أن المربعانية الصيفية تشهد نهاية فترة هطول الأمطار بالمناطق العربية، وكذلك شدة الأمطار الخريفية على سلطنة عمان واليمن وجنوب المملكة.

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