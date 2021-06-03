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بر العارضة تصرف أكثر من 381 الف ريال لمشروع الكفالة الشهرية لمنسوبيها

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بر العارضة تصرف أكثر من 381 الف ريال لمشروع الكفالة الشهرية لمنسوبيها

بر العارضة تصرف أكثر من 381 الف ريال لمشروع الكفالة الشهرية لمنسوبيها
http://almnatiq.net/?p=989197
المناطق - جازان:

صرفت جمعية البر الخيرية بالعارضة بجازان مبلغ قدره (381109) ألف ريال لعدد (813) أسرة وذلك لمشروع كفالة الأسر “السلة الغذائية” الشهرية لشهر مايو لعام 2021م .

ويمثل هذا المشروع أحد أهم المشاريع التي تقدمها الجمعية للأسر المحتاجة والمتعففة في محافظة العارضة نظراً لظروف هذه الأسر الصعبة، وإيماناً منها لما ذلك من أثر إيجابي على الأسر في سد الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية واستهلاكية.

يأتي هذا المشروع ضمن عدة مشاريع تقدمها الجمعية لمستفيديها في محافظة العارضة والمراكز التابعة لها, والذي يستهدف الأسر اليتيمة والفقيرة معدمة الدخل والعاجزين طبياً والأرامل والمطلقات.

فيما يتم منح الأسرة بطاقة ممغنطة مشحونة بمبلغ الكفالة الشهرية لتقوم الأسرة بصرفها عن طريق مستودع سنابل العارضة لبيع المواد الغذائية, لتتمكن الأسرة من شراء ما تحتاجه من مواد غذائية واحتياجات أساسية حسب حاجتها.

وإذ تشكر الجمعية كافة الداعمين لهذا لمشروع من مؤسسات وأفراد سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

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